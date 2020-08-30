Гороскоп на тиждень з 31 серпня по 6 вересня 2020 року розповість, які повороти долі і труднощі підготували зірки для кожного знака зодіаку. Чого краще уникати, а на що, навпаки, варто звернути увагу? Хто може докорінно змінити своє життя, а кому треба знайти час для медитації? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 31 серпня по 6 вересня 2020 року від експертів СТБ.

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Гороскоп на тиждень ― Овни

На цьому тижні вам доведеться повністю зануритися в роботу. Стосунки з коханою людиною відійдуть на другий план, однак на взаєморозумінні це ніяк не позначиться. Добре, що ваша друга половинка повністю вас розуміє і підтримує. Та все ж знайдіть час і для романтики.

Гороскоп на тиждень ― Тельці

У понеділок вам можуть запропонувати підвищення. Не варто від нього відмовлятися, навіть якщо ви схильні вважати, що не заслуговуєте його. Також зірки радять більше довіряти людям. Ваша підозріливість вам заважає. У стосунках із другою половинкою все спокійно, а ось самотніх представників знака чекає приємне знайомство.

Гороскоп на тиждень ― Близнюки

Цей тиждень буде для вас дуже вдалим. Ви потихеньку починаєте досягати всіх поставлених цілей. І нехай труднощі вас не лякають. З правильним настроєм ви досягнете небувалих висот. Однак вам варто звернути особливу увагу на своє здоров’я. Є ризик незначної перевтоми.

Гороскоп на тиждень ― Раки

Тиждень буде непростим. З понеділка на вас посипляться термінові питання, які потрібно буде вирішувати дуже швидко. Є ризик невеликих фінансових втрат. Однак завдяки підтримці близьких людей ви все зможете швидко вирішити. На вихідних краще відкласти всі справи і провести час на свіжому повітрі.

Гороскоп на тиждень ― Леви

Загалом тиждень сприятливий для роботи і творчості. У багатьох сферах життя назрівають важливі для вас зміни. Однак поки не варто розповідати про них стороннім людям. Спробуйте виділити трохи часу для себе ― відпочинок і саморозвиток додадуть вам сил і впевненості в завтрашньому дні.

Гороскоп на тиждень ― Діви

Цей тиждень пройде для вас під знаком допомоги ближньому. Буквально всі звернуться до вас по пораду або гроші. Але чи варто позичати ― вирішувати тільки вам. Ближче до четверга ви дізнаєтеся інформацію, яка стане вам у пригоді в роботі. Тільки скористайтеся нею правильно. І не кажіть нікому про те, що дізналися.

Гороскоп на тиждень ― Терези

ВІрогідно, цього тижня ви задумаєтеся про те, що настав час створити власну сім’ю. Якщо вас це лякає, то, можливо, такий серйозний крок варто відкласти. Тим же представникам знака, які поки не зустріли свою другу половинку, варто готуватися до доленосної зустрічі. Ваше кохання зовсім поруч. Головне ― розпізнати його і не ухвалювати поспішних рішень.

Гороскоп на тиждень ― Скорпіони

Тиждень може виявитися неоднозначним, з підводними каменями і підкилимними іграми. Не обов’язково всі проблеми вирішувати самостійно. Якщо потрібно, зверніться по допомогу. В цьому немає нічого ганебного. Головне ― не звинувачуйте себе ні за що. Також у п’ятницю можна сміливо здійснювати банківські операції.

Гороскоп на тиждень ― Стрільці

Вам потрібно відновити свої сили. Ви так багато працювали і втомилися від того, що ваше життя змушує крутитися вас як білка в колесі. Спробуйте знайти баланс і можливість відпочити. Інакше можна отримати серйозні проблеми зі здоров’ям. Зірки радять знайти час для медитації і саморозвитку.

Гороскоп на тиждень ― Козероги

На цьому тижні зірки радять не розпорошуватися. Ви не зможете все встигнути і виконати це якісно. Тому розумно буде розставити правильні пріоритети і рухатися в потрібному напрямку. Поспішати треба повільно. Вихідні проведіть у колі сім’ї. Це вас надихне.

Гороскоп на тиждень ― Водолії

Ви самі не знаєте, чого хочете. Через це постійно потрапляєте в неприємні ситуації. Зірки радять зупинитися і вирішити, що насправді вам потрібно. Тільки так вам вдасться вийти із замкнутого кола. Якщо вам складно ухвалити рішення, зверніться по допомогу. Задушевна бесіда з близькою людиною може пролити світло на багато речей.

Гороскоп на тиждень ― Риби

У цей період вам вдасться закласти міцний фундамент своєї успішної професійної діяльності, але за умови, якщо ви не станете розмінюватися на дрібниці, а візьметеся за виконання серйозних проєктів. Навіть якщо вам страшно, це мине. Усе колись буває вперше.

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