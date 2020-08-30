Гороскоп на 31 серпня 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому варто проявити завзятість і стриманість, а хто має зайнятися саморозвитком? Читайте гороскоп на 31 серпня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Сприятливий день для ведення переговорів і укладення договорів. В особистих стосунках можливі дрібні конфлікти.

Телець

Від самого ранку можуть виникнути деякі фактори, які повністю змінять ваші плани. Однак не варто засмучуватися. Це все на краще.

Близнюки

Дуже клопіткий день. На вас чекають зустрічі, і рішення треба буде ухвалювати дуже швидко і без вагань. Доведеться взяти на себе відповідальність.

Рак

Перша половина дня буде дуже продуктивною. Ви встигнете зробити багато. Однак до вечора сили вичерпаються. Відпочиньте.

Лев

У вас з’явиться дуже багато ідей і сил для їх реалізації. Нехай вас не лякає невідомість. Ви з усім упораєтеся.

Діва

Для реалізації задуманого вам знадобиться допомога людей із досвідом. Не бійтеся звернутися по допомогу. У стосунках із коханою людиною проявіть гнучкість.

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Терези

Від самого ранку на вас навалиться дуже багато роботи. Однак не варто поспішати, інакше є ризик наробити помилок, виправити які буде дуже складно.

Скорпіон

Складний день. Ваші колеги так і шукають нагоди напоротися на грубість. Вам треба проявити терпіння. Спробуйте не виявляти емоції.

Стрілець

Складний день. Вам варто бути дуже обережними. Є велика ймовірність зробити серйозну помилку, яка матиме дуже погані наслідки.

Козеріг

Ви занадто багато мрієте. Через те, що ви дивитеся на світ через рожеві окуляри, можете дуже засмутитися або розчаруватися в близьких людях. Спробуйте не загадувати наперед. Нехай усе йде своїм плином.

Водолій

Рівний день. Зірки не обіцяють яскравих подій. Найкраще присвятити день релаксу і саморозвитку.

Риби

Якщо ви не будете очікувати від людей того, чого вони дати вам не зможуть, то день пройде чудово. Зірки радять не планувати і не мріяти. Поки не мріяти.

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