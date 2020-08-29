Сьогодні глядачі телеканалу СТБ насолодилися переглядом 6 випуску головного сімейного шоу країни «Звана вечеря». Учасники шоу не на жарт змагалися за перемогу: готували неординарні страви і незабутні конкурси. Але хто ж став переможцем шостого випуску проєкту «Звана вечеря»? Дізнайтеся прямо зараз!

У кулінарному батлі знову зустрілися четверо екстравагантних незнайомців! Серед них: переможець 9 сезону проєкту «МастерШеф» Сергій Денисов, професійний перукар і колорист Олексій Мироненко, дієтолог і популярний блогер Настя Святокум і крута дівчина з села Ілона, яка пишається своїми апетитними формами!

Першою у себе в гостях приймала епатажна блогерка Настя Святокум. Дієтолог приготувала для своїх гостей вечерю, яка складалася з 3 страв правильного харчування. На закуску Настя подала салат з креветками «Тазик блаженства», на основне лангустини – «Денис на шпазі» і на десерт – чізкейк «нічний дожор». Як розвагу блогерша запропонувала своїм гостям пограти в гру «Я ніколи не».

Наступний учасник дивував усіх гостей якістю своїх страв. І не спроста! Адже для учасників цього вечора готував переможець 9 сезону проєкту «МастерШеф» Сергій Денисов! На закуску шеф подав салат «Джига-джига», на основне вирізка молочного ягняти – «Чоловіча аса» і на десерт – заморожене вино «Джигітовка без коней». Як розвагу відомий шеф запропонував своїм гостям зайнятися козацькими розвагами: хлопці мірялися силою і пили міцні алкогольні напої.

Перукар Олексій Мироненко подав на основне пасту з морепродуктами «Чудо в пір’ї», на закуску салат з лососем – «Укол щастя» і на десерт – морозиво з ягодами «Різнобарвний гліттер».

Але як же зустрічала своїх гостей остання учасниця? І хто здобув перемогу в 6 випуску шоу «Звана вечеря»?

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