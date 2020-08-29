В ефірі телеканалу СТБ відбулася прем’єра 10 сезону кулінарного шоу «МастерШеф». Кулінарну битву між аматорами з усіх куточків України і навіть з-за кордону оголошуємо відкритою! Та деякі учасники дивували суддів не лише стравами. Декому вдалося роздратувати журі навіть зовнішнім виглядом! Хто шокував суддів, а хто отримав заповітні білі фартухи? Про це і не тільки читайте в матеріалі!

Уже за доброю традицією кулінарам-аматорам необхідно було за 45 хвилин приготувати страву, яка підкорила б серця суддів на кастингу «МастерШеф». І почалася на кухні справжня магія. Кулінари один за одним готували свої презентаційні страви, від смаку яких залежала подальша доля кожного учасника.

Однак цього року правила конкурсу дещо змінилися: щоб отримати білий фартух, кандидат має почути від суддів два «так». Також у 10 сезоні з’явилося нововведення: щасливчики, які пройдуть кастинг, змагатимуться за місце в двадцятці у трьох категоріях ― риба, м’ясо і десерт. Кожен має обрати одну з категорій одразу після того, як почує від суддів заповітне «так».

Першою за місце в двадцятці змагалася Марина Кобчук. Ніжна та красива дівчина шокувала суддів шоу не тільки своєю стравою, а й неординарним життям! У вільний час вона полюбляє готувати, а весь інший Марина проводить… на жорстких заняттях з хокею! Дівчина – член жіночої національної збірної з хокею. Саме вона обстоює честь нашої збірної на світовій льодовій арені! І навіть свій вишуканий десерт Марина приготувала у вигляді шайби. Тендітна хокеїстка зуміла здивувати суддів своїм незвичним десертом і отримала заповітний білий фартух.

Наступним дивувати журі своєю авторською стравою прийшов колоритний учасник Данієль з Нігерії. Зараз він навчається на медика, однак це не приносить йому задоволення. Єдина улюблена справа юнака – приготування їжі. Однак батьки не підтримують Данієля в його захопленнях. На шоу «МастерШеф» 22-річний аматор хоче довести їм, що він спроможний стати хорошим шеф-кухарем світового рівня. Судді проєкту були в захваті від смакових властивостей його страви. Саме тому Данієль отримав білий фартух і право боротися за місце в двадцятці найкращих кухарів-аматорів України.

А от наступний учасник проєкту вже добре знайомий глядачам телеканалу СТБ. У 8 сезоні шоу «Х-Фактор» Олександр Варцаба заспівав хітову пісню Олега Винника і набрав на платформі YouТube 3 мільйони переглядів від «вовчиць»! Сьогодні відомий артист пише власні пісні та веде блог… про кулінарію! Однак страва Олександра не припала до смаку суддям шоу, адже він навіть не спромігся посолити конкурсне куряче м’ясо! Тому цього разу відомий співак з тріском провалився і поїхав додому!

А от сильна та незалежна Катерина не на жарт налякала суддів! Капітанка поліції та бойова учасниця 10 сезону змогла вдало приготувати м’ясо та розповіла історії зі своєї професійної діяльності, від яких у жилах холоне кров! Саме тому Катерина з гідністю отримала білого фартуха від Ектора Хіменеса-Браво!

А які ще страви здивували суддів? І хто ж з аматорів потрапить у заповітну двадцятку? Це ми дізнаємося вже наступної суботи о 19:00 на телеканалі СТБ. Не пропустіть! Буде гаряче!

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