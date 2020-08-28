Грип – вірусне захворювання, яке має важкий перебіг та від якого, на жаль, ніхто не застрахований. З настанням холодів ймовірність зараження зростає в рази, адже люди проводять у теплих, сухих і малопровітрюваних приміщеннях все більше часу. Щоб знизити ймовірність інфікування, лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла» зробили добірку порад стосовно профілактики грипу, дотримуючись яких ви захистите себе та близьких від неприємної, а часом доволі серйозної хвороби. Докладніше – в матеріалі.

Сильний озноб, головний біль і світлобоязнь, різке підвищення температури до 38–40 °C, ломота в тілі – все це типова симптоматика грипу. В середньому хвороба дає свої симптоми на 2–3 день після інфікування. Слід зазначити, що єдиним джерелом передачі вірусу є хвора людина. Захворіти на грип через те, що ви змерзли або промокли, неможливо.

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Щоб запобігти виникненню хвороби, потрібно:

під час епідемії грипу обмежити відвідування місць з великим скупченням людей



обов’язково мити руки з милом після вулиці

зробити щеплення від грипу

частіше гуляти на свіжому повітрі

не чіпати ніс, обличчя та очі немитими руками

займатися фізкультурою.

Якщо у вас вже з’явилися перші ознаки грипу, ви можете в домашніх умовах дотримуватися таких простих правил:

П ийте якомога більше рідини . Як тільки вам здалося, що у вас починається грип, намагайтеся якомога більше вживати рідини – це перші ліки від застуди. Чаї, компоти, відвари з трав і навіть звичайна вода допоможуть боротися вам з сухістю в роті. Але при цьому не вживайте кофеїн. Оскільки такі напої мають не тільки сечогінну дію, а й викликають відчуття розбитості та втоми.

Постійно провітрюйте кімнату . Віруси грипу дуже швидко поширюються в закритому приміщенні. Якщо в кімнаті прохолодно, одягніться тепліше, але не вмикайте обігрівач.

Носіть марлеві пов’язки. Носити марлеві маски корисно не тільки здоровим, а й насамперед хворим людям. Вони захистять здорових від грипу, а частинки слини при чханні та кашлі хворого не потраплятимуть у повітря. Змінювати маску потрібно кожні 40 – 45 хвилин.

Правильно харчуйтеся. Передусім у свій раціон ви повинні включити продукти, які містять повноцінні білки, вітаміни, мікроелементи. Обов’язково приймайте натуральний вітамін С, який міститься в цитрусових, ягодах брусниці та смородини. Хорошим джерелом вітамінів стане відвар шипшини. В їжу обов’язково включайте злакові, м’ясо і рибу. Не забувайте їсти часник!

Дотримуйтеся цих простих рекомендацій і не хворійте!

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