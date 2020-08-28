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Переможець проєкту «МастерШеф» чи популярна блогерка: хто стане найкращим у 6 випуску шоу «Звана вечеря»?

28.08.2020

Уже завтра, 29 серпня, о 17:00 глядачі телеканалу СТБ зможуть насолодитися переглядом 6 випуску головного сімейного шоу країни «Звана вечеря». Які несподіванки приготували нам герої проєкту? Дізнайтеся просто зараз!

 

У кулінарному батлі знову зустрінуться четверо екстравагантних незнайомців! Серед них: переможець 9 сезону проєкту «МастерШеф» Сергій Денисов, професійний перукар і колорист Олексій Мироненко, дієтолог і популярна блогерка Настя Святокум і крута дівчина з села Ілона, яка пишається своїми апетитними формами! Хто з героїв здивує смачними стравами, їх подачею і гостинністю ― дізнайтеся вже завтра!

Дивіться 29 серпня на телеканалі СТБ о 17:00 шоу «Звана вечеря»!

Video: Переможець проєкту «МастерШеф» чи популярна блогерка: хто стане найкращим у 6 випуску шоу «Звана вечеря»?

Переможець проєкту МастерШеф чи популярна блогерка: хто стане найкращим у 6 випуску шоу Звана вечеря

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