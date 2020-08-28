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«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 29.08.2020

28.08.2020

29 серпня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде черговий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, які таємниці приховує світська левиця Світлана Вольнова, і хто із зірок ледь не втратив життя після невдалої пластики. Детальніше читайте в матеріалі.

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Більше на тему: «Неймовірна правда про зірок»: Які риси характеру дружини дратують Андрія Федінчика?

У випуску «Неймовірної правди про зірок» від 29 серпня 2020 року ви дізнаєтеся:

  • «Зіркові райдери»: як зірки «виносять» мозок організаторам своїми примхами і бажаннями. Найбільш неадекватні райдери зірок.
  • Як на провокаційні запитання відповідатиме найепатажніша світська левиця України Світлана Вольнова?
  • Як зірки в гонитві за красою мало не втратили життя? Одкровення Міші Романової та Наталії Гоцій про те, які наслідки їх чекали після невдалої пластики.
  • Неймовірну історію життя Олександра Стоянова, чоловіка прими-балерини Катерини Кухар.
  • Усю правду про життя сім’ї Євгена Сморигіна з вуст його сина Олексія.

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