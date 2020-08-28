«Наречена для тата»-3 випуск 13: Скільки пар залишаться разом після проєкту?

Сьогодні, 28 серпня, в ефір телеканалу СТБ вийшов фінальний 13-й випуск романтичного реаліті «Наречена для тата»-3. У цьому епізоді пари остаточно визначилися і відповіли на найголовніше питання. Чи зуміють Станіслав і Олена подолати всі негаразди і залишитися разом? І чому Таня вирішила покинути дім Дениса завчасно? Детальніше читайте в матеріалі.

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13-й випуск для учасників проєкту був останнім. Настав час фіналів. Яке рішення ухвалить кожен із героїв? Але перед цим у пар ще є можливість з’ясувати питання, які залишилися.

Так, Таня вирішила влаштувати для Олексія сюрприз — вона організувала для нього урок гри на фортепіано. Чоловіку дуже сподобався такий задум. Про це він розповів Тані на останньому побаченні. До слова, вона теж наважилася і висловила все, що накипіло за час проєкту. Після відвертої розмови пара знайшла спільну мову. До того ж Олексій зізнався, що дуже шкодує про те, що мало приділяв уваги своїй обраниці. Чоловік сказав, що в нього є певні почуття до Тетяни. Та чи залишаться вони разом? Адже на фіналі Олексій сказав Тані «Так», але жінка запропонувала йому тільки дружбу.

А ось між Денисом і Тетяною вирують пристрасті: жінка образилася на молодого чоловіка через те, що він звинуватив її в корисливості. Щоб виправити становище, Денис запросив її на побачення. Однак і там між ними стався конфлікт. Тетяна вирішила покинути проєкт раніше. Денис, до слова, не став її затримувати і навіть дістав сумку, що вона скоріше зібрала всі свої речі. Та попри це на фіналі Тетяна вирішила все ж продовжити стосунки з Денисом, але чоловік відповів їй відмовою.

Тим часом Олена і Станіслав також продовжують з’ясовувати стосунки. Чоловікові категорично не подобається те, що в Олени є шкідливі звички. До того ж він вважає, що його стосунки з нею повинні стояти на першому плані, а діти — на другому. Олена з такою позицією категорично не згодна. Вона вважає, що Станіслав просто не готовий до того, щоб прийняти її з дитиною.

Проте, незважаючи на всі розбіжності, Олена і Станіслав на фіналі сказали одне одному «Так». Та чи міцні їхні стосунки? Чи залишилася пара насправді разом після проєкту? А також як розвивалися стосунки всіх учасників після романтичного реаліті? Про це ви дізнаєтесь у пост-шоу «Наречена для тата»-3, яке вийде в ефір 4 вересня о 19.00. Не пропустіть!

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