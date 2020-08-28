Сьогодні, 28 серпня, в ефір телеканалу СТБ вийде 13 випуск романтичного реаліті «Наречена для тата»-3. У цьому епізоді відбудуться фінали у трьох пар, які залишилися на проєкті. Однак спершу парам потрібно розставити всі крапки над «і». Який конфлікт станеться між Танею Гриник та Денисом Святокумом, і чому наречена покине дім холостяка завчасно. Дізнайтеся всі подробиці в матеріалі.

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Уже сьогодні три неймовірні холостяки і три прекрасні наречені дадуть відповідь на головне запитання: чи готові вони продовжувати стосунки після проєкту? Залишилися лічені дні до фіналу, але головні питання ще не вирішені… Скільки пар залишаться разом?

«Він абсолютно не готовий ні до мене, ні до Поліни!», — зізнається Олена після розмови зі Станіславом.

У 13 випуску проєкту ви дізнаєтеся:

Який сюрприз Таня зробить для Олексія, і чому пара не може дійти спільної думки стосовно харчування Семена?

Чому Станіслав не може прийняти Олену такою, яка вона є? Яка нова розбіжність виникне між ними?

Як Денис спробує виправити ситуацію після сварки, і чому після цього Таня збере свої речі і покине чоловіка?

Чому перші почуття між Олексієм і Тетяною почали зароджуватися практично перед фіналом?

Як пройде фінал у Дениса і Тані?

Чи залишаться разом Олена і Станіслав?

Чи наважаться продовжити стосунки Таня і Олексій?

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