Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Холодна кава: оригінальні рецепти від Шеви Дімарика

28.08.2020

Холодна кава — чудовий освіжаючий напій, який прекрасно підходить для втамування спраги у літню спеку. Учасник «МастерШеф. Професіонали» Шева Дімарик зробив добірку найсмачніших рецептів холодної кави. Більше — у матеріалі.

Топ-5 рецептів холодної кави

холодна кава

Більше на тему: 13 простих освіжаючих напоїв

Холодна кава з бананом – простий рецепт

Інгредієнти:

  • Охолоджена кава еспресо — 250 мл
  • Банан — 1 шт.
  • Знежирений йогурт — 250 мл
  • Кориця — 1/4 ч. л.
  • Какао-порошок — 1/2 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Зробіть з банана пюре.
  2. Додайте в бананову суміш йогурт. Все збийте.
  3. Додайте свіжозаварену каву і ще раз збийте.
  4. Далі додайте какао та корицю.

Класична кава з льодом – класичний рецепт

холодна кава рецепт

 Інгредієнти:

  • Міцна охолоджена кава — 2 чашки
  • Кубики льоду — 1 чашка
  • Цукор — за смаком
  • Вершки — за смаком

Спосіб приготування:

  1. Покласти кубики льоду у велику склянку.
  2. Вилити каву у лід та додати цукор.
  3. Прикрасити все збитими вершками.

Цитрусова холодна кава – освіжаючий рецепт

холодна кава рецепт

Більше на тему: 20 освіжаючих літніх коктейлів

 Інгредієнти:

  • Свіжозварена кава — 300 мл
  • Лимонний сік — 2 ст. л.
  • Цукрова пудра — 2 ст. л.
  • Лід — за смаком
  • Лайм — 1 долька

Спосіб приготування:

  1. Влийте у банку лимонний сік, додайте пудру, лід та холодну каву.
  2. Закрийте банку і потрясіть.
  3. Далі перелийте напій у склянку.

Холодна кава із солоною карамеллю – оригінальний рецепт

холодна кава рецепт

 Інгредієнти:

  • Свіжозварена кава — 250 мл
  • Карамельний сироп — 1 ст. л.
  • Морська сіль — 1 дрібка
  • Лід — за смаком

Спосіб приготування:

  1. Перелийте каву в банку з кришкою, що закручується.
  2. Додайте карамельний сироп та сіль.
  3. Закрийте банку і гарненько потрясіть.

Холодна кава з шоколадним сиропом – рецепт покроковий

холодна кава рецепт

Більше на тему: Добре недороге вино в Україні: огляд найсмачніших напоїв

 Інгредієнти:

  • Свіжозварена кава — 1 чашка
  • Будь-яке морозиво — 1 чашка
  • Шоколадний сироп — 2 ст.л.
  • Збиті вершки — 2 ст.л.
  • Лід — за смаком
  • Цукор — за смаком

Спосіб приготування:

  1. У ємність покладіть лід та вилийте каву.
  2. Злегка охолоджені вершки збийте, трохи підсолодивши цукром.
  3. Морозиво залийте шоколадним сиропом, але в іншій ємності.
  4. Далі обережно додайте охолоджену каву.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить