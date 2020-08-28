Гороскоп на 29 серпня 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому варто присвятити всього себе роботі, а хто може спіймати удачу за хвіст? Читайте гороскоп на 29 серпня 2020 року від екстрасенсів СТБ.
Овен
Сьогодні вам доведеться вийти із зони комфорту. Однак тільки так ви зможете домогтися ще більшого успіху.
Телець
У важку хвилину вам допоможе інтуїція. Саме вона підкаже, як вийти зі складної ситуації, в яку ви, ймовірно, потрапите не зі своєї вини.
Близнюки
Якщо ви опинитеся на роздоріжжі, зустріньтеся з близьким другом. Душевна бесіда і приємний вечір допоможуть вирішити всі питання і надихнуть на нові звершення.
Рак
Присвятіть день вирішенню дрібних побутових питань. Ви давно обіцяли зробити генприбирання або полагодити кран. Відмовтеся від ділових переговорів і дорогих покупок.
Лев
Присвятіть увесь день роботі. Вам необхідно трохи відволіктися від сімейних негараздів. Так що направте всю свою енергію на вирішення робочих моментів.
Діва
Присвятіть день тільки собі. Настав час оновити свій стиль. Так що похід по магазинах і нова стрижка підуть вам на користь.
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Терези
Сьогодні ви можете зіткнутися з серйозними проблемами. Однак не варто сильно на них зациклюватися. Відпустіть ситуацію і просто пливіть за течією. Все вирішиться саме собою.
Скорпіон
Вдалий день, щоб підвищити свою кваліфікацію і навчитися чогось нового. Запишіться на курси або прослухайте тренінги. Тільки не особистісного розвитку.
Стрілець
Настав час змінити своє життя. Ви так довго до цього йшли. Тільки не поспішайте розривати всі старі зв’язки. Вони в майбутньому вам можуть стати в пригоді.
Козеріг
Чудовий день для ведення переговорів. Завдяки вашому розуму і здатності переконувати вони закінчаться дуже вдало.
Водолій
Будьте уважні. Є ризик отримати невелику травму. Однак у спробі швидко виправити ситуацію краще все ж звернутися до лікаря.
Риби
Сприятливий день для планування. Є висока ймовірність того, що у вас з’явиться впливовий покровитель. Не проґавте свій шанс.
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