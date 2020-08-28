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Олексій Ганшин: Поки що мені не потрібні стосунки

28.08.2020

28 серпня на проєкті «Наречена для тата»-3 відбувся черговий фінал. Олексій Ганшин зізнався Тетяні Гузевій, що має до неї почуття, проте жінка відмовила йому і запропонувала тільки дружбу. Читайте в нашому матеріалі, що було найскладнішим для Алексія та чи змінився він після реаліті.

наречена

Яке було перше враження, коли ви побачили Таню?

Дуже складно відразу зрозуміти, що за людина перед тобою. У звичайному житті мені для зближення потрібен час: місяць-два. Так що поки не можу сказати про перше враження.

Під час подальшого спілкування це враження змінилося?

Так, змінилося. Тільки на краще.

Чому не склалися ваші стосунки?

Я думаю, зіграли роль і місце, де я живу, й інші фактори. Мені здається, якщо люди підходять одне одному, то вони й мислять практично однаково. У них однакові погляди на життя, однакові плани на майбутнє. Просто ми різні з Танею, тому в нас і не склалося.

Ви хотіли б щось змінити в проєкті?

Так, можливо, мені варто було бути більш толерантним.

наречена

Проєкт вас змінив?

Так, я зрозумів, що рухаюся в правильному напрямку. Але я можу змінитися, якщо буде на це причина. На проєкті такої причини не було.

Ви готові до нових стосунків?

Зараз я не шукаю собі жінку. Діти у мене вже є, і я розумію, що про них треба дбати. Якщо у моєї майбутньої обраниці будуть діти, то для мене це не проблема. Однак зараз для мене в пріоритеті — мої діти. Тому я не можу приділяти багато часу жінці. А для стосунків це дуже важливо.

Після проєкту віра в кохання залишилася?

Ну, я не можу сказати про віру, тому що кохання — це результат якихось дій і збігів. Це фізіологічна реакція. Тому, звичайно, віра є. Але так, щоб сталося диво і я закохався з першого погляду і назавжди, — це практично неможливо.

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