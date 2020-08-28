Олексій Ганшин: Поки що мені не потрібні стосунки

28 серпня на проєкті «Наречена для тата»-3 відбувся черговий фінал. Олексій Ганшин зізнався Тетяні Гузевій, що має до неї почуття, проте жінка відмовила йому і запропонувала тільки дружбу. Читайте в нашому матеріалі, що було найскладнішим для Алексія та чи змінився він після реаліті.

Яке було перше враження, коли ви побачили Таню?

Дуже складно відразу зрозуміти, що за людина перед тобою. У звичайному житті мені для зближення потрібен час: місяць-два. Так що поки не можу сказати про перше враження.

Під час подальшого спілкування це враження змінилося?

Так, змінилося. Тільки на краще.

Чому не склалися ваші стосунки?

Я думаю, зіграли роль і місце, де я живу, й інші фактори. Мені здається, якщо люди підходять одне одному, то вони й мислять практично однаково. У них однакові погляди на життя, однакові плани на майбутнє. Просто ми різні з Танею, тому в нас і не склалося.

Ви хотіли б щось змінити в проєкті?

Так, можливо, мені варто було бути більш толерантним.

Проєкт вас змінив?

Так, я зрозумів, що рухаюся в правильному напрямку. Але я можу змінитися, якщо буде на це причина. На проєкті такої причини не було.

Ви готові до нових стосунків?

Зараз я не шукаю собі жінку. Діти у мене вже є, і я розумію, що про них треба дбати. Якщо у моєї майбутньої обраниці будуть діти, то для мене це не проблема. Однак зараз для мене в пріоритеті — мої діти. Тому я не можу приділяти багато часу жінці. А для стосунків це дуже важливо.

Після проєкту віра в кохання залишилася?

Ну, я не можу сказати про віру, тому що кохання — це результат якихось дій і збігів. Це фізіологічна реакція. Тому, звичайно, віра є. Але так, щоб сталося диво і я закохався з першого погляду і назавжди, — це практично неможливо.

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