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1 випуск «МастерШеф»-10: чим дивуватимуть аматори у прем’єрному випуску проєкту?

28.08.2020

Уже завтра в ефірі телеканалу СТБ відбудеться прем’єра 10 сезону кулінарного шоу «МастерШеф». Битву між кухарями-аматорами з усіх куточків України і навіть з-за кордону оголошуємо початою! Та деякі учасники шоу дивуватимуть суддів не лише стравами. Подробиці – далі в матеріалі.

Проєкт «МастерШеф» уже 10 років навчає українців культури приготування їжі і розширює гастрономічні кордони! І знову він відкриє свої двері для тих, хто хоче змінити своє життя. У новому сезоні кулінари-аматори з усієї країни намагатимуться вразити своїми стравами суддівську трійку і пройти кастинг проєкту. 50 із них отримають білі фартухи і пройдуть до наступного етапу. Хто ж удостоїться шансу стати професійним кухарем? Дивіться вже завтра, 29 серпня, о 19:00 на телеканалі СТБ!

Судді: Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська, Володимир Ярославський.

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