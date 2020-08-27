Прем’єра Про що мовчать жінки 2020 – дивіться з 2 вересня на СТБ
27.08.2020
Героїні програми Про що мовчать жінки настільки довіряють своєму кумиру, що не посоромляться розповісти навіть найінтимніші та болючіші історії свого життя. Глядач повинен бути готовим почути те, що жінки приховували під маскою позитиву та впевненості в собі. Оксана Байрак сподівається, що аудиторія проєкту зможе знайти себе в цих історіях і отримати відповіді на ті запитання, які вони боялися поставити навіть собі. Чоловікам ток-шоу допоможе зануритися в таємничий світ жіночої душі, щоб нарешті зрозуміти та підтримати других половинок.
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Прем’єра – Про що мовчать жінки 2020 починається вже 2 вересня на СТБ. Дивіться нові випуски Про що мовчать жінки 2020
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