Перебити всі інгредієнти до однорідної маси за допомогою блендера. При бажанні перетерти масу через сито, абипозбутися від кісточок.

Вилити в ємність і поставити в морозилку на годину. Після цього перемішати масу і повернути в морозилку ще на годину. Повторити процедуру три рази. Поставити в морозильник на 6-8 годин до повного замерзання.