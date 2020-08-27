«І будуть люди»: прем’єра трейлеру, офіційного постера і промосайту серіалу

14 вересня о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра історичної саги «І будуть люди» виробництва студії FILM.UA на замовлення Міністерства культури та інформаційної політики України. Це епічна драма, екранізація епохального роману Анатолія Дімарова, в основі якого – людські долі на зламі історичних подій України початку 20 століття.

Сьогодні в рамках промокампанії творці серіалу презентували офіційний постер і трейлер проєкту, а також запустили промосайт, на якому зібрано повну інформацію про проєкт, команду, персонажів та цікаві факти зі зйомок.

Промосайт «І будуть люди» https://www.stb.ua/i-budut-ludi/

Трейлер https://youtu.be/RZ5cWSn-qIk

У рамках промокампанії вийдуть ще 4 відеоролики, що познайомлять глядачів із головними героями, сюжетними лініями та поворотними подіями серіалу.

«Глядачеві може здатися, що ролики розказують історії українців у ХХ столітті, але це не так. Ці ролики про нас із вами сьогоднішніх, про те, що ми нині стикаємося з тими ж проблемами, переживаннями та драмами, що й наші прабабці та прадіди. Це історії про те, як ми, українці, живемо, як боремось, як віримо у часи війни. Це про те, що в нас завжди перемагає любов. До життя, до країни, одне до одного, про те, що поки існує любов, поти не зникне Україна та українці», – коментує керівниця відділу ефірного промо телеканалу СТБ Лідія Паньків.

Сага «І будуть люди» покаже знакові в історії України події початку ХХ століття: Першу світову війну, розкуркулення, революцію, Голодомор. У серіалі 12 епізодів, що детальніше знайомлять з 12 основними героями та їхніми долями. Пристрасне кохання, драматичні історії, людські цінності. Люди, які жили 100 років тому, стануть близькі та зрозумілі нам сьогоднішнім.

«Це історія нашої країни, наших дідів та прадідів. Вона складна, багатогранна та не завжди позитивна, оскільки нашим предкам довелося зіткнутися з травматичними подіями, що перевернули весь уклад їхнього життя, обрати свій шлях та жити далі. Ми маємо знати цю історію та черпати з родинних розповідей мудрість. Адже й сьогодні ми живемо у світі, що стрімко змінюється, і багато подій сторічної давнини знаходять своє відображення в сьогоденні. «І будуть люди» – це сімейна сага, в якій кожен зможе знайти близьку собі історію та впізнати в героях своїх рідних», – розповідає креативна продюсерка проєкту Олеся Лук’яненко.

У ролях: Остап Дзядек, Акмал Гурєзов, Олена Борозенець, Катерина Григоренко, Віктор Жданов, Костянтин Темляк, Олександр Піскунов, Олександр Мавріц, Макар Тихомиров, Анна Тамбова, Віталій Ажнов, Аліна Костюкова, Ігор Колтовський

Режисер-постановник: Аркадій Непиталюк

Продюсери: Сергій Демидов, Віктор Мирський, Людмила Семчук

Креативний продюсер: Олеся Лук’яненко

Автори сценарію: Тетяна Щегельська, Тарас Антипович, за романом А. Дімарова «І будуть люди»

Виробництво: FILM.UA, на замовлення Міністерства культури та інформаційної політики України, телеканалу СТБ

Дивіться історичну сагу «І будуть люди» з 14 вересня з понеділка по четвер о 20:15 на телеканалі СТБ.

Стежити за новинами можна на офіційних сторінках проєкту: Facebook, Instagram, YouTube, FILM.UA Group

та на офіційних сторінках телеканалу: СТБ, Facebook, Instagram, Серіал СТБ

#therewillbehumans #ібудутьлюди

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