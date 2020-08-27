Сьогодні о 23:00 на телеканалі СТБ вийдуть 9 і 10 серії другого сезону фільму «Доктор Хаус». Головний герой ― геніальний діагност, що володіє сильною натурою, часто порушує загальноприйняті норми і обстоює свої принципи лікування. Хаус очолює діагностичне відділення в навчальній лікарні. Через деякі особливості характеру його не можна назвати улюбленцем пацієнтів і колег ― він замкнутий, різкий і цинічний, схильний до бунтарства й мізантропії, але при цьому він профі. Що ж станеться в 9 і 10 серіях 2-го сезону фільму «Доктор Хаус»?

У 9 серії Хаус повертається в лікарню в гарному настрої, що насторожує Кадді і Вілсона. Хаус зізнається, що поцілував Стейсі. І тоді Вілсон вирушає в її офіс із запитанням, що насправді сталося в Балтиморі, і нагадує, що після того, як Стейсі пішла від Хауса, той зовсім розклеївся.

У 10 серії Марго Далтон збирається їхати на роботу, сідає в авто і в’їжджає в двері гаража. Її чоловік Тед і дочка приїжджають до лікарні слідом за нею, а Хаус та інші, переглядаючи карту Марго, дізнаються, що та тривалий час лікувалася від безпліддя. Хаус каже зробити тест на вагітність і МРТ. Форман припускає, що це може бути хвороба Гантінгтона, та коли Марго несподівано стає злісною і намагається відбиватися стійкою для крапельниці, Хаус каже, що хвороба Гантінгтона так швидко не розвивається, і це може бути психоз.

У ролях: Г’ю Лорі, Ліза Еделстайн, Омар Еппс, Роберт Шон Леонард, Дженніфер Моррісон, Джессі Спенсер, Боббін Бергстром, Пітер Джейкобсон, Олівія Вайлд та ін.

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