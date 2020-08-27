25 років поруч: цієї осені «Вікна-новини» відзначають ювілей

4 вересня програма «Вікна-новини» на СТБ відзначить 25 років з дня першого виходу в ефір. За щоденними випусками новин стоїть велика і дуже професійна команда. Напередодні ювілею кореспонденти і ведучі поділилися спогадами про емоційно насичені зйомки, а СТБ представив відеоролик з нагоди дня народження програми.

«Я ніколи не забуду Революцію Гідності. І точно не забуду найгарячіші місяці війни. Це події, які, очевидно, вишколили мене як журналіста і змінили мене як людину», – зізнається кореспондент Борис Сачалко.

«Я ніколи не забуду, як у Страсбурзі, в старезному респектабельному кінотеатрі «Одіссей», демонстрували три серії спецпроєкту «Вікон» «ІншоРідні» в перекладі на французьку та англійську», – ділиться кореспондент Дмитро Литвиненко.

«Я ніколи не забуду сюжети, на які герої покладали особливі сподівання. Найбільшою метою було не просто розповісти про цих людей, але й щоб ця розповідь їм допомогла. Тепер я точно знаю: телебачення – це, однозначно, сила, якщо ці сили спрямовувати в потрібну сторону», – запевняє кореспондентка Наталка Сачалко.

«Новини в нашій країні, як і останні три десятиліття, – це нескінченні потрясіння. Революції, війна, порятунок поранених солдат, важкохворих дітей, соціальні проблеми, політичні інтриги. Найбільше в цьому вирі тішить, коли вдається допомогти конкретним людям, тоді найбільше відчуваєш, що ми разом – сила!», – каже ведуча Тетяна Висоцька.