Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

25 років поруч: цієї осені «Вікна-новини» відзначають ювілей

27.08.2020

4 вересня програма «Вікна-новини» на СТБ відзначить 25 років з дня першого виходу в ефір. За щоденними випусками новин стоїть велика і дуже професійна команда. Напередодні ювілею кореспонденти і ведучі поділилися спогадами про емоційно насичені зйомки, а СТБ представив відеоролик з нагоди дня народження програми.

«Я ніколи не забуду Революцію Гідності. І точно не забуду найгарячіші місяці війни. Це події, які, очевидно, вишколили мене як журналіста і змінили мене як людину», – зізнається кореспондент Борис Сачалко.

«Я ніколи не забуду, як у Страсбурзі, в старезному респектабельному кінотеатрі  «Одіссей», демонстрували три серії спецпроєкту «Вікон» «ІншоРідні» в перекладі на французьку та англійську», ділиться кореспондент Дмитро Литвиненко.

«Я ніколи не забуду сюжети, на які герої покладали особливі сподівання. Найбільшою метою було не просто розповісти про цих людей, але й щоб ця розповідь їм допомогла. Тепер я точно знаю: телебачення це, однозначно, сила, якщо ці сили спрямовувати в потрібну сторону», – запевняє кореспондентка Наталка Сачалко.

«Новини в нашій країні, як і останні три десятиліття, це нескінченні потрясіння. Революції, війна, порятунок поранених солдат, важкохворих дітей, соціальні проблеми, політичні інтриги. Найбільше в цьому вирі тішить, коли вдається допомогти конкретним людям, тоді найбільше відчуваєш, що ми разом сила!», – каже ведуча Тетяна Висоцька.

25 років «Вікна-новини» не тільки щодня висвітлюють важливі і актуальні події, а й вчать українців любити, допомагати, здійснювати подвиги, обстоювати справедливість, разом радіти і розділяти біль кожного. Адже в основі кожного сюжету «Вікон» – завжди людина.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить