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«МастерШеф»-10: оголошено дату старту шоу в 2020 році

26.08.2020

Уже скоро на телеканалі СТБ стартує новий сезон проєкту «МастерШеф». Суддями будуть незмінний Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський. Коли чекати «МастерШеф»-10 в ефірі, читайте в матеріалі.

Стало відомо, коли вийде в ефір «МастерШеф»-10. Час кулінарних битв між аматорами настане вже зовсім скоро ― 29 серпня. Тепер улюблене кулінарне шоу ми зможемо дивитися щосуботи о 19:00. На глядачів чекають оновлені конкурси і завдання, нові харизматичні й талановиті учасники. На наших очах найкращі аматори країни творитимуть справжні кулінарні шедеври.

Не пропустіть прем’єру «МастерШеф»-10 29 серпня о 19:00 на телеканалі СТБ і на офіційному сайті STB.UA!

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