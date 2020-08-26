Гороскоп на 27 серпня 2020 року допоможе вам ухвалити правильні рішення. Що радять зірки кожному знаку зодіаку? Кому потрібно терміново відпочити, а хто повинен зосередитися на роботі? Читайте гороскоп на 27 серпня від екстрасенсів СТБ.
Овен
Овнам варто сьогодні зайнятися бізнесом. Будь-які починання матимуть великий успіх. Головне ― підійти до справи з особливою уважністю.
Телець
Перш ніж ухвалювати важливе рішення, подумайте, чого насправді ви хочете. Від цього залежить ваше майбутнє. Так що не варто поспішати з відповіддю.
Близнюки
Сьогодні ви впораєтеся з усіма, навіть найскладнішими завданнями. Тільки не намагайтеся підставити своїх колег. Це не додасть вам балів.
Рак
Сьогодні у вас творчий настрій. Бажання зробити світ кращим буде настільки сильним, що ви навіть не помітите складнощів! Уперед, поки Муза на вашому боці.
Лев
Ви повністю поглинуті роботою. У вас дуже багато цікавих проєктів. Однак часу на всі справи дуже мало. Намагайтеся грамотно організувати свій робочий день.
Діва
Іноді ви буваєте занадто категоричні. Через це можуть виникати суперечки з близькими. Будьте трохи гнучкішими. Тоді багатьох проблем можна буде уникнути.
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Терези
Сьогодні ви особливо гостро відчуєте потребу у змінах. Що ж, усе до цього йшло. Однак перш ніж круто міняти своє життя, гарненько все зважте.
Скорпіон
На роботі від вас чекатимуть багато. Потрібно буде вирішувати одночасно кілька завдань. Не наробіть помилок. Будьте уважні.
Стрілець
Ви багато хочете змінити, проте не все вам під силу. Починайте з найпростішого. А в інших питаннях зверніться по допомогу до впливових друзів. Благо, вони у вас є.
Козеріг
День, коли ви можете просто повалятися в ліжку і нічого не робити. Так, іноді треба забути про все і просто побайдикувати.
Водолій
Ваша душа бажає свята, та ще й якого! Однак зірки радять побороти в собі подібні бажання і зайнятися роботою.
Риби
У новий робочий день ви входите з новими силами. Це чудово! Є шанс змінити свій статус на роботі на краще.
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