Сьогодні о 23:00 на телеканалі СТБ вийдуть 7 і 8 серії другого сезону фільму «Доктор Хаус». Головний герой ― геніальний діагност, що володіє сильною натурою, часто порушує загальноприйняті норми і обстоює свої принципи лікування. Хаус очолює діагностичне відділення в навчальній лікарні. Через деякі особливості характеру його не можна назвати улюбленцем пацієнтів і колег ― він замкнутий, різкий і цинічний, схильний до бунтарства й мізантропії, але при цьому він профі. Що ж станеться в 7 і 8 серіях 2-го сезону фільму «Доктор Хаус»?

У 7 серії Хаус приходить у тоталізатор, робить ставку на бігового коня, і з ним заговорює жінка, яка прийшла для цього ж. Раптово вона в припадку падає на підлогу, Хаус каже іншим викликати швидку і відправити її в лікарню до лікаря Хауса, коли бачить на її тілі дивні червоні смуги.

У 8 серії відомий автор і журналіст Флетчер Стоун виголошує промову на вечірці, присвяченій виходу на пенсію його редакторки Грети. Говорячи, він падає на стіл, б’ється головою і звалюється на підлогу, а коли приходить до тями, то починає говорити абракадабру, яку ніхто не може зрозуміти.

У ролях: Г’ю Лорі, Ліза Еделстайн, Омар Еппс, Роберт Шон Леонард, Дженніфер Моррісон, Джессі Спенсер, Боббін Бергстром, Пітер Джейкобсон, Олівія Вайлд та ін.

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