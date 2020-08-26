Що подивитися восени 2020

Що подивитися цієї осені, щоб скоротати довгі дощові вечори? Адже через карантин багато прем’єр фільмів і серіалів були відкладені на невизначений термін. Читайте в нашому матеріалі добірку найкращих новинок, прем’єра яких запланована вже на цю осінь.
«Атлантида»
Хочете дізнатися, що буде, коли Україна переможе ворога і на сході нашої країни запанує мир? Фільм режисера Валентина Васяновича, прем’єра якого запланована на цю осінь, розповідає саме про це. Це найтитулованіший український фільм, знятий в 2019 році, — стрічка отримала нагороду на Венеційському фестивалі. Гадаємо, кожен житель нашої країни просто зобов’язаний побачити це.
Український серіал розповідає про роботу співробітників Особливої Слідчої Агенції, яка займається розслідуванням найбільш резонансних злочинів. ОСА — спеціально створена структура в складі головного управління поліції, підпорядкована безпосередньо генералу, заступнику міністра МВС. Співробітники ОСА — професіонали високого рівня, а їхній підрозділ оснащено найсучаснішим обладнанням і найкращими в країні експертно-криміналістичною та судово-медичною лабораторіями. У злочинців не залишиться шансів! Прем’єра серіалу відбудеться 11 вересня на телеканалі СТБ!
«Ловець снів»
Для тих, хто любить полоскотати собі нерви, 1 жовтня 2020 року вийде фільм жахів «Ловець снів». У центрі сюжету — маленький хлопчик, який випадково знаходить окультний предмет — ловець снів, за допомогою якого всі найжахливіші кошмари проникають у реальний світ.
«Чесний кандидат»
«Чесний кандидат» — це фільм-драма з елементами комедії, який змусить глядача замислитися над багатьма питаннями. За сюжетом політичний консультант-демократ допомагає відставному полковнику морської піхоти балотуватися на пост мера в маленькому містечку в штаті Вісконсін, де велика частина жителів дотримується правих поглядів. Зуміють головні герої змінити погляди містян чи все марно? Прем’єра фільму також відбудеться 1 жовтня 2020 року.
Фільм режисера Марка Вільямса. Традиційний бойовик з незвичайним сюжетом. Головний герой — професійний грабіжник банків, який вирішив відійти від справ. Але стати чесним, будучи злодієм, не так просто: йому доведеться дати відсіч продажним копам, щоб урятувати своє ім’я і кохану жінку. Прем’єра фільму відбудеться 6 жовтня.
«Вічні»
«Вічні» — ще один фільм, знятий за франшизою Marvel. Нові герої — представники досконалої і безсмертної раси, що захищає землян, з обличчями Анджеліни Джолі, Річарда Меддена і Сальми Хаєк. Ця стрічка має вивести подібні фільми на новий рівень, ― обіцяють творці фентезі: різні історичні епохи, різні місця дії, сюжет, що охоплює сім тисяч років, і глобальне космічне протистояння. Погодьтеся, ви повинні це побачити! Прем’єра запланована на 4 листопада!