Акторці серіалу «Слід» Антоніні Хижняк зробили операцію

11 вересня на телеканалі СТБ відбудеться грандіозна прем’єра детективного серіалу «Слід». Виконавиця однієї з головних ролей ― Антоніна Хижняк, яка зіграла капітана поліції Катерину Червону, ― кілька тижнів тому зламала ногу. Нещодавно акторці зробили операцію. Всі деталі читайте в матеріалі.

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Неприємність трапилася якраз під час зйомок серіалу «Слід». За сценарієм Антоніна повина була бігти, а потім різко зупинитися.

«Перший дубль ми записали, а на другому дублі нога підвернулась (потрапила в ямку в траві) і я всією вагою впала на свій же гомілкостоп. Цей хруст не забуду до кінця життя. Але все ще сподівалась, що це тріщина чи сильний вивих. Ми після цього ще записали крупний план, де в мене адреналін з очей лився», — згадує Антоніна.

Одразу після цього акторку відвезли в лікарню, де рентген показав гвинтоподібний перелом зі зміщенням. Антоніні тут же наклали гіпс, а через 12 годин акторка знову була в кадрі.

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Однак після більш детального медичного обстеження виявилось, що терміново потрібно оперувати ногу ― необхідно встановити титанову пластину.

«Звичайно, ця новина мене шокувала. Але я зібралась з духом і прийняла той факт, що це найкращий і найшвидший спосіб стати на ноги. Зараз я максимально обережно поводжуся з ногою. Але все ж таки із життя не випадаю, воджу авто, поєдную зйомки з перев’язками і можу без перебільшень називатись «залізною леді»», — зізнається Антоніна.

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