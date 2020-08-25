«У кожного свій обман»: сюжет і опис серій

Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть серії 12-серійної мелодрами «У кожного свій обман» від відомого українського режисера Анатолія Матешка. З понеділка по четвер у слоті «СТБ Серіал» глядачі будуть слідкувати за життям Лізи Лапшиної, у якої тривалий час переховувався чоловік. Читайте сюжет і опис серій «У кожного свій обман» просто зараз!

1 СЕРІЯ

Ліза Лапшина працює у відділенні гінекології в найкращій клініці столиці. Вона вважає себе щасливою жінкою: у неї є не тільки улюблена робота, а й коханий чоловік – бізнесмен Олексій, власник великої будівельної фірми. Сімейну ідилію трохи затьмарюють хіба що відрядження Олексія, але в такі дні Ліза просто залишається на роботі допізна.

Марта Далі – актриса. Красива, амбітна і спрагла успіху (чого вартий бодай псевдонім – Далі, утворений від прізвища Далібошко). У неї є коханець – режисер Вольський. Марта приїжджає у провінційне місто зніматися в новому фільмі Вольського… і дізнається, що разом із ним приїхала його дружина.

Тим часом у Олексія, який нещодавно виграв тендер на забудову землі під котеджне селище і приїхав у відрядження на переговори, проходить зустріч із потенційними партнерами. Ці люди пропонують йому участь у вкрай сумнівній справі. Економія на термінах та неякісних будматеріалах, порушення всіх можливих норм – все це дуже не подобається Олексію. Він каже «ні», і тоді партнери натякають, що Олексій даремно відмовився від угоди.

Трохи пізніше в готельному ресторані Олексій зустрічає Марту. Він засмучений невдалим відрядженням, і Марта, яка посварилася з Вольським, почувається самотньо. Вона хоче позлити Вольського і фліртує з Олексієм, потім і зовсім приходить до нього в номер. Олексій піддається пориву і проводить ніч із нею.

У клініці Лізи звільняється посада – колишній завідувач відділення виходить на пенсію. Розглядаються дві кандидатури – Лізи та її колеги Івкіної. Івкіна і Ліза – антиподи. Якщо Ліза вважає, що аборт – це крайній захід, і потрібно зробити все, щоб його уникнути, то Івкіна цинічно декларує: «менше народу – більше кисню». Жадібна і властолюбна Івкіна мріє отримати посаду, але всі в лікарні вважають, що відділення очолить Ліза.

Під час кастингу Марту дуже нудить – дівчина гадає, що це «на нервовому ґрунті». Пізніше вона раптом накидається на солоні помідори … Зрештою Марта йде в аптеку по тест на вагітність. Результат – дві смужки, її вагітність підтверджується.

Марта зустрічається з Вольським і каже, що вагітна. Він повідомляє, що прийняв остаточне рішення розлучитися з нею і повернутися до дружини. Так що дитина – не його проблема. Все, що він може, – «підкинути грошенят» на аборт. Марта жбурляє в обличчя Вольському його подачку і йде.

2 СЕРІЯ

Олексій здивований дзвінком, але Марту все ж згадує. Вона просить його про зустріч. Посилаючись на термінові справи, Олексій обіцяє, що сам передзвонить їй. Після чого наказує більше не з’єднувати з ним Марту.

Ліза помічає, що чоловік почав дивно поводитися: він знервований, ховає від неї телефон, пізно повертається вечорами. А тут ще хтось наполегливо телефонує на їхній домашній номер і мовчить у слухавку. Олексій же відмовчується на всі розпитування Лізи, що відбувається.

Рішення про нового завідувача відділення ухвалюють на користь Лізи. Важкий погляд Івкіної свідчить про те, що вона цього так не залишить.

Зрозумівши, що Олексій її ігнорує, Марта не здається, приходить до нього в офіс. Не зумівши оминути охоронців, Марта хитрістю дізнається номер його мобільного телефону. Після чого пише Олексію повідомлення про те, що вагітна.

Олексій змушений погодитися на зустріч із Мартою. На зустрічі вона бреше йому, що на момент їхньої випадкової інтрижки у неї більше ні з ким не було стосунків. Олексій каже, що дитина йому не потрібна, на прощання дає Марті щедру суму готівкою і радить зробити аборт у хорошій клініці.

Олексій приймає рішення згорнути будівництво і навіть готовий піти на виплату недодержки. Але люди Багірова вже відкрито погрожують йому.

На прийом до Лізи приходить нова пацієнтка. Це Марта. Їй порадила звернутися в клініку Лізи знайома актриса. Марта каже, що має намір зробити аборт. «Перша вагітність? – Так». Розуміючи всі наслідки такого кроку, Ліза намагається відмовити дівчину, але Марта стверджує, що дитина не потрібна ні їй, ні своєму батьку, який не збирається розлучатися із законною дружиною. З важким серцем Ліза призначає дату аборту, сподіваючись, що за наступні кілька днів Марта передумає.

Слідчий Гудилін викликає Лізу і каже, що айтішники “зламали” телефон Олексія і відновили всю стерту переписку. Крім ділових контактів, у телефоні було ще дещо. В Олексія була коханка! Ба більше, вона чекає від нього дитину.

3 СЕРІЯ

Ліза вкрай пригнічена ​​і спочатку не може визнати того факту, що Олексій їй зраджував. Після тяжких роздумів вона все-таки вирішує зустрітися і поговорити з суперницею. Вона просить у Гудиліна номер телефону дівчини. Слідчий, хоч і не має права так чинити, все-таки погоджується – через симпатію до неї. Ліза дзвонить Марті, представляється і просить про зустріч.

На зустрічі Ліза бачить Марту і розуміє, що ця дівчина, яка вирішила позбутися небажаної дитини, і є коханка Олексія. Ліза пригадує дивну поведінку чоловіка останнім часом і пов’язує її з любовними стосунками на стороні. Фактично вона сама додумує все про «роман» Олексія, а Марта просто нічого не заперечує. Отже, для Лізи очевидно, що Олексій, якого, швидше за все, вже немає серед живих, і є батько Мартиної дитини. Дитини, якій усі, включаючи Лізу, винесли смертний вирок. Ліза каже, що не зможе зробити аборт, і просить Марту звернутися до іншого лікаря.

Ліза просить Марту не вбивати маля, а народити… І віддати дитину їй. За це Ліза готова заплатити значну суму – її вистачить, щоб Марта купила собі невелику квартиру, та ще й залишиться. Але для цього Марті доведеться на якийсь час залишити професію і повністю присвятити себе «сурогатному материнству». Марта лише фиркає у відповідь – їй запропонували роль у серіалі, і ніяка дитина не входить в її плани. Ліза благає Марту погодитися, але та обзиває її ненормальною і йде.

Марту не затверджують на роль, яку вона розраховувала отримати, – усіх претенденток обскакала коханка продюсера. Марта потрапляє в ДТП. На щастя, на ній самій – ні подряпини, зате вона примудрилася на друзки розбити і свою, і чужу автівки. А оскільки Марта – винуватиця аварії, їй тепер, крім іншого, потрібно відшкодувати збиток постраждалій стороні. На жаль, страховка покриє лише частину збитку, а грошей у Марти немає зовсім, і навіть продати більше нічого.

Ліза дізнається, що Марта не прийшла до Івкіної у призначений (для аборту) час. А трохи пізніше Марта сама дзвонить їй і каже, що згодна на її пропозицію. Правда, просить частину грошей дати «авансом» (щоб розплатитися за розбиту тачку). Ліза погоджується і перевозить Марту у свій заміський будинок, де Марті доведеться жити весь термін вагітності.

Ліза оточує Марту турботою і намагається створити їй найкомфортніші умови. Тепер головне для Лізи – Олексієва дитина. До речі, це хлопчик (УЗД показало стать дитини).

Поступово повертаючись до тями, Ліза згадує про бізнес Олексія. І тут її чекає черговий сюрприз: діяльність компанії припинена, співробітники розпущені у відпустку, а на рахунках – нічого немає.

4 СЕРІЯ

Ліза намагається з’ясувати, куди поділися гроші з рахунків чоловікової компанії, але їх сліди губляться десь в офшорах. Лізу викликає Гудилін і повідомляє, що слідство підозрює насильницьку смерть. Невже Олексія вбили? І де тоді тіло? Якраз це і намагається з’ясувати слідство.

Марта важко вживається в нові «обставини»: режим, якого Ліза змушує її дотримуватися, життя без тусовок і кастингів – усе це для неї незвично. Ліза не тільки турботлива, але й строга. Марті навіть здається, що занадто: вівсянка на сніданок, регулярна гімнастика, все за розкладом… не життя, а концтабір якийсь! Марті все це, звичайно, не до вподоби. Крім того, Марта, що виросла в дитбудинку і не бачила нормальної моделі сім’ї, часом не розуміє найелементарніших речей.

Марті не подобається, що вагітним, виявляється, треба здавати купу аналізів, і тепер доводиться тягатися в клініку, «як на роботу». Ліза зауважує, що у Марти така сама група крові, як у неї.

Лізі телефонують із поліції і пропонують забрати автомобіль Олексія зі спецстоянки – слідча група закінчила роботу з речовими доказами. Оскільки в Лізи немає прав, вони їдуть по автівку разом із Мартою, і дорогою назад Марта вирішує поганяти. Після прибуття Ліза відбирає в неї ключі від машини. Більше ніяких гонок і небезпечної їзди! Марта злиться, але діватися нікуди – вона сама погодилася на Лізині умови. У лікарні трапляється НП – від невдалого аборту, проведеного Івкіною, ледь не вмирає пацієнтка. Лізі з великими труднощами вдається врятувати жінку.

Поки Ліза вимушено затримується на роботі, Марта тікає на вечірку, сподіваючись повернутися додому раніше за неї. Але все йде не за планом.

Ліза приїжджає на вечірку і забирає звідти Марту, після чого вони дуже сваряться, і Ліза ставить умову: з дому більше ні на крок без її відома.

Ліза згадує про дивну поведінку Олексія незадовго до його зникнення. Вона пов’язувала це з його інтрижкою з Мартою, але раптом справа зовсім в іншому? Ліза сама приїжджає до Гудиліна і розповідає про те, що їй вдалося згадати.

Гудилін вилучає записи телефонних розмов Олексія і дізнається, що йому погрожували невідомі.

Лізі телефонує Махонін і каже, що має до неї серйозну розмову. Махонін зустрічається з нею і розпитує про фірму. Ліза чесно зізнається, що нічого не розуміє в Олексієвих справах і не знає, що їй робити з усіма цими проблемами. Тоді Махонін повідомляє, що є покупець, готовий дати хорошу ціну за фірму Олексія, і пропонує підписати документи. Ліза каже, що мусить подумати, вона в кожному разі повинна вступити в права спадщини.

Ліза намагається відсторонити Івкіну від роботи, але Івкіній вдається викрутитися. Проблемна пацієнтка виявилася наркоманкою, Івкіна все звалює на лабораторію і хибні результати аналізів.

У Марти починається токсикоз, який вона переносить дуже важко, незважаючи на всі старання Лізи допомогти їй. У клініці Івкіна бачить, що вагітна Марта продовжує спостерігатися, причому за безпосереднього контролю Лізи. Вона риється в її карті пацієнта, але її помічає Марта, після чого повідомляє Лізі, що Івкіна щось винюхує. Ліза не звертає уваги на попередження Марти.

Тоді Марта сама йде до Івкіної і з властивою їй імпульсивністю запитує, якого милого Івкіній від неї треба? Івкіна, прагнучи хоч якось насолити Лізі, розповідає Марті всякі жахи про невдалі пологи, страшні наслідки і летальні випадки. Звичайно, всіх цих проблем можна уникнути – для цього й існують аборти. Але деякі молоді дурепи самі себе заганяють у капкан, напирає Івкіна. На Марту, яка мучиться від токсикозу, запаморочень, набряків та інших «принад вагітності», слова Івкіної справляють гнітюче враження.

Ліза розбирає речі Олексія і раптово виявляє пропажу – зникла каблучка-печатка, яку колись Ліза подарувала чоловікові. Ліза їде до Гудиліна і розповідає про зниклу каблучку. Чому Олексій забрав її з собою? Не зрозуміло. Під впливом власних емоцій Ліза не помічає, що явно подобається Гудиліну.

Збита з пантелику розмовою з Івкіною, Марта шукає в інтернеті всякі страшилки про пологи. Хтось із приятельок-актрис згадує страшну історію про померлу після пологів знамениту артистку, чим тільки підкидає хмизу у вогонь. Ліза помічає дивну поведінку Марти, але списує це на гормональний фон. Гудилін телефонує Лізі: в річці виявили труп чоловіка, і викликає Лізу на впізнання.

5 СЕРІЯ

Ліза приїжджає на впізнання… Це не Олексій. Гудилін зауважує, що вона п’є таблетки, але Ліза не загострює увагу на своїй хворобі, не бажаючи говорити про це. Тепер вона впевнена, що Олексій надів на палець печатку, значить, якщо на руці трупа (коли такий буде знайдено поліцією) немає печатки, то це не її чоловік.

Повернувшись від Гудиліна, Ліза не застає Марту в будинку і спочатку думає, що та знову втекла на чергову тусовку. Але тут вона бачить записку, в якій Марта просить вибачення і обіцяє повернути «аванс», щойно зможе.

Ліза знаходить у кімнаті Марти візитку Івкіної (яку та завбачливо підсунула Марті) і розуміє, що дівчина вирішила позбутися дитини. В останній момент Лізі вдається зупинити Марту, вперше пішовши на відкриту конфронтацію з Івкіною. Ліза пояснює Марті, що їй нема чого боятися, всі показники в нормі, ну а токсикоз доведеться потерпіти, всі терплять.

Від усіх цих нервів Лізі стає погано, і Марта вперше дізнається, що вона серйозно хвора, а також розуміє причину її бездітності. І як наслідок – самотності: у бездітної Лізи згодом розійшлися шляхи з її подругами-матусями. А ось Ліза здивована, що Марта знає, що таке аномалія Ебштейна – виявляється, від цього ще в дитинстві померла подруга Марти, з якою вони здружилися в дитбудинку.

У клініці Лізу намагаються попередити, що Івкіна інтригує проти неї. Але Ліза, поглинута своїми проблемами і впевнена у власній непогрішності, залишає попередження колег без належної уваги.

Після витівки Марти Ліза посилює режим – забирає смартфон, і тепер Марта буде виходити з дому тільки в супроводі Лізи. Крім того, Ліза звертається до юристів, і ті складають договір сурогатного материнства, який Марта підписує. Тепер Марта пов’язана з Лізою не просто обіцянкою, а законом і серйозними санкціями в разі відмови від своїх обов’язків. Незважаючи на все це, Марта раптом розуміє, що їй шкода Лізи – може, тому що вона нагадала їй її померлу подругу, а може, через «гормональний фон».

До Лізи знову приїжджає Махонін та пропонує продати фірму «переднім числом». Точніше, вона підпише договір просто зараз і отримає гроші, а після вступу Лізою в права спадщини в компанії просто зміниться власник. Ліза не розуміє такого поспіху і знову відмовляє Махоніну. Каже, що точно нічого не буде продавати до вступу в спадщину. Махонін помічає в будинку Лізи Марту і питає, хто це. Ліза відповідає, що її давня подруга, «приїхала погостювати». На прощання Махонін каже, що дуже сумує за Олексієм і хотів би захистити Лізу. Від кого? Від усіх! Махонін каже Лізі, що вона завжди може на нього розраховувати, він завжди на зв’язку.

Отримавши відкоша, Махонін комусь дзвонить і повідомляє, що «на жаль, нічого не вийшло».

Гудилін продовжує розслідування і доходить висновку, що Олексію погрожували люди Багірова. Гудилін зустрічається з Лізою і питає, чи чула вона коли-небудь від чоловіка про цю людину. Отримує відповідь – ні, ніколи. Гудилін закликає Лізу до обережності і просить дзвонити йому в будь-який час, навіть якщо Лізі просто стане тривожно за себе.

6 СЕРІЯ

Отже, Махонін продався Багірову і зрадив Олексія. Багіров кличе одного зі своїх людей і наказує з’ясувати, де в Лізи слабке місце. Махонін каже, що, можливо, він знайшов це слабке місце – «дівчина, що живе в неї вдома», Марта. Багіров велить своїй людині дізнатися, «що за дівка там у неї».

Людина Багірова стежить за Лізою. Махонін іде на контакт з Івкіною, і в результаті зловмисники доходять висновку, що «дівчина з дому Лізи» – сурогатна мати, яка виношує дитину для Лізи.

Після чергового планового відвідування клініки завалена роботою Ліза змушена відпустити Марту додому саму. З вікна Ліза бачить, як Марта сідає в таксі, проте ввечері не застає її вдома. Ліза спочатку гадає, що Марта знову втекла, і намагається відшукати її самостійно. Однак скоро стає зрозуміло, що Марта пропала.

Якраз тоді Лізі й дзвонять невідомі та повідомляють, що Марта в них. У поліцію телефонувати не можна, інакше буде гірше. Поки треба сидіти й чекати дзвінка з подальшими інструкціями. Наступного ранку Ліза знову змушена взяти лікарняний, що не залишається непоміченим у клініці. Начальство невдоволене постійними відгулами Лізи, назріває конфлікт. Ліза, боячись порушити умови викрадачів і нашкодити Марті, сидить вдома і чекає дзвінка.

Марта, за якою весь цей час стежили і тепер узяли в заручниці люди Багірова, намагається втекти, але всі її зусилля виявляються марними. Однак її невдала втеча вносить корективи у плани викрадачів, і ті не встигають зателефонувати Лізі в призначений час.

Злякавшись, що з Мартою щось зробили, Ліза у відчаї дзвонить Махоніну та розповідає про свою ситуацію. Махонін каже, щоб вона в жодному разі не зверталася в поліцію, а виконала всі вимоги викрадачів. Лізі знову дзвонять викрадачі і повідомляють умови: Марта, жива і неушкоджена, в обмін на підписаний переднім числом договір про продаж компанії. Ліза готова на все, щоб урятувати вагітну Марту, тому погоджується.

Лізі призначають зустріч в особняку Багірова. Вона ставить підпис на документах… Але в цей момент Марту вже звільняють Гудилін з групою захоплення, що таємно проникли в особняк. Виявляється, Ліза ще раніше здогадалася, що Махонін пов’язаний з викрадачами (він обмовився), і зателефонувала Гудиліну з проханням про допомогу. Через Марту все знову йде не за планом, але тут з’ясовується, що Махоніна (а через нього і Багірова) вже деякий час вів УБЕЗ. УБЕЗ готував спецоперацію, і Ліза з Гудиліним зі своєю самодіяльністю мало не сплутали їм усі карти. В результаті спецназівці звільняють жінок, а Багірова з його людьми беруть на місці злочину.

У Марти починається кровотеча, Гудилін везе її разом з Лізою в лікарню. Там з’ясовується, що все гаразд і кров ця – не Марти. У Лізи болить серце, але вона, ковтаючи таблетки, терпить біль, боячись залишати Марту саму. Зрештою Лізі стає погано, і Марта з Гудиліним уночі по всій лікарні шукають кардіолога. Тоді-то Гудилін і дізнається, наскільки серйозно Ліза хвора.

Ліза розплющує очі після глибокої непритомності і бачить у палаті переляканих Марту й Гудиліна. Гудилін несподівано знаходить у справі Олексія нову зачіпку – фінансовий «слід», той самий хабар, який свого часу допоміг Олексію виграти тендер.

7 СЕРІЯ

Гудилін розповідає Лізі, що за Махоніним стояли люди Багірова, який давно був у розробці у спецслужб. Тепер вони всі підуть під суд. Гудилін нарешті наважується запросити Лізу на побачення. Вона спочатку відмовляється, але потім погоджується.

І Ліза, і Марта поступово приходять до тями. Те, що вони обидві пережили, їх певним чином зближує, вони припиняють конфліктувати через «діаметрально протилежні погляди на життя». Ліза каже Марті, що їй доведеться лягти на збереження. Так, у лікарню. Тільки так Ліза буде спокійна за неї і дитину. Марта приречено погоджується – з Лізою марно сперечатися.

Після того, як Гудилін виявляє в справі новий поворот, він починає копати в цьому напрямку – і дізнається багато нового… Ліза приїжджає в клініку, щоб домовитися про госпіталізацію Марти для профілактики вагітності (збереження). Несподівано вона виявляє, що їй оголосили бойкот.

Виявляється, Івкіна поширила наклеп, нібито Ліза займалася таємним звідництвом бездітних пар і потенційних сурогатних матерів. Чутки доходять до головної лікарки клініки, і та просить Лізу написати заяву за власним бажанням. Івкіна відповідно займе місце завідувачки – домоглася свого.

Ліза зламана, вона не може зрозуміти, як усі ці люди, які знають її стільки років, могли повірити наклепам Івкіної. Та ще й підписати колективний пасквіль, очорнити Лізу! Марта як може втішає Лізу, вже серед акторської-то братії таке трапляється часто-густо. Зрештою Ліза заспокоюється через втрату роботи, оскільки все одно планувала в найближчі три роки присвятити себе дитині.

Розуміючи, що Ліза переживає через ситуацію з колишніми колегами, Марта наполягає, щоб протягом вагітності її спостерігали в іншій клініці. Ліза домовляється – і Марта лягає в стаціонар. Правда, перед госпіталізацією просить Лізу дозволити їй з’їсти її найулюбленішу з часів дитбудинку «страву» – сосиски «і щоб запивати їх газованкою». Незважаючи на те, що така їжа з точки зору Лізи, яка все життя дотримувалася принципу, що їжа має бути корисною, просто жахлива, вона дозволяє. Дивно, але в підсумку сосиски з газованкою подобаються і самій Лізі.

Гудиліна викликає начальство – схоже, він у своєму розслідуванні вліз туди, куди влазити не варто. Після розмови з начальством Гудилін зустрічається з Лізою, але так нічого їй і не розповідає про те, що виявив.

Гудилін відвозить Лізу в стаціонар провідати Марту. Пізніше вона просить підвезти її додому. Біля будинку Гудилін обіймає Лізу. Вона не відштовхує його.

Минуло півроку

Ліза називає новонародженого сина Марти на честь свого покійного батька Ярославом (Яриком). У Лізи розвивається роман з Гудиліним, вона няньчиться з Яриком і, здається, щаслива вперше за довгий час.

Гудилін теж щасливий із Лізою, але його ніби весь час щось гризе – про що він не наважується розповісти їй. Слідство у справі Олексія завершено – він визнаний безвісти зниклим. І хоча Багіров та його подільники так і не зізналися у вбивстві, проти них достатньо доказів за іншими статтями (викрадення, збройний напад, шантаж).

Марта підшукує квартиру і паралельно вже бігає по кастингах, намагаючись повернутися до колишніх ритму і форми. З Лізою вони дуже зблизилися, проводять багато часу разом, навіть «у ролях» читають сценарії, які надсилають Марті.

Однак Ліза приховує і від Марти, і від Гудиліна, що їй стало гірше – хвороба прогресує.

Ліза доходить висновку, що компанію Олексія треба продавати, і вирушає з візитом на «заморожене» будівництво. І тут з’ясовується, що будівництво зовсім не «заморожене» – там на всю тривають роботи!

8 СЕРІЯ

Ліза в шоці – хто «розморозив» будівництво? І що взагалі відбувається?! Вона намагається це з’ясувати, але перед нею ніхто й не думає звітувати, а виконроб просто виставляє її за територію будівництва. Ліза терміново дзвонить Гудиліну.

Гудилін, кинувши всі справи, зустрічається з Лізою і вислуховує її плутані розповіді. Обіцяє розібратися. Він хмурніє – очевидно, що він знає набагато більше, ніж сказав Лізі, і це знання його пригнічує.

Марта дивиться чергову квартиру, виставлену на продаж, і забраковує її. Рієлтор злиться – ну що цього разу не так, адже ж ідеальний варіант?! Насправді, Марті вже не раз траплялися годящі варіанти житла, однак Лізі вона в цьому не зізнається.

Їй просто дуже добре і комфортно живеться у Лізи, за ці місяці вона звикла до її дому, і тепер розраховує потягнути з переїздом. Тим більше, Ліза її не жене, хоча період грудного вигодовування Ярика вже й закінчився. Тому Марта бракує всі запропоновані рієлтором варіанти під надуманими приводами.

Гудилін намагається прорватися на прийом до начальства, але в начальства явно є справи важливіші розмови з ним.

Марті пропонують роль у фільмі. За сценарієм, молода героїня Марти підкидає небажану дитину своїй єдинокровний сестрі, а пізніше, все усвідомивши, намагається її повернути. На студії Марта зустрічає режисера фільму – і це Вольський. Вона поводиться з ним, як із ледь знайомою людиною, Вольський же явно розраховував на іншу реакцію. Проте Марта вирішує пройти проби.

Кардіолог Лізи каже, що прогнози погані, і врятувати її зможе хіба що пересадка донорського серця. Але Ліза сподівається, що в неї є час – ось тільки Ярик підросте, а там і про операцію можна буде подумати.

У коридорі клініки Ліза зустрічається з медсестрою, яка, одна з небагатьох, зайняла сторону Лізи в конфлікті з Івкіною. Медсестра розповідає, що у відділенні все погано, Івкіна розігнала весь тямущий персонал, процвітає недбалість, і навіть ходять чутки про хабарництво. Ліза сумно зауважує, що це закономірний результат.

Марту затверджують на роль, і вона їде в передмістя, оскільки там відбуватимуться зйомки фільму. Вона ласкаво прощається з Яриком і Лізою, а Ліза просить водія, що прибув по неї, їхати, «дотримуючись швидкісного режиму».

Ліза намагається зрозуміти, що ж відбувається на будівництві, і відповідь шокує її ще більше: будівництво розморожене з дозволу законного власника фірми. Але ж Ліза і є цем власником, і ніякого дозволу вона не давала! На жаль, але це все, що їй можуть сказати.

Гудилін чекає прийому в начальства і повідомляє, що «не може брехати – хоч звільняйте». Після чого телефонує Лізі – йому потрібно з нею поговорити. Ні, розмова не телефонна. Так, термінова.

Поки Ліза чекає Гудиліна, з нею несподівано зв’язується полковник УБЕЗу (керівник затримання Багірова) і каже, що вона повинна поїхати з ним. Просто зараз, по неї вже виїхало авто. Ліза нічого не розуміє, але дзвонить Гудилину і каже, що змушена перенести їхню зустріч. Гудилін раптом промовляє: «Пробач мені, Лізо».

Лізу привозять на конспіративну квартиру. Там вона бачить перед собою Олексія. Він живий. У Лізи стається серцевий напад.

9 СЕРІЯ

Після нападу лікар повідомляє Лізі, що ще одного стресу її серце не витримає і наступний напад стане останнім. Потрібен спокій і постільний режим – але яке там?

Олексій розповідає Лізі всю правду. Отже, він весь цей час переховувався в надійному місці. Щоб урятувати бізнес від рейдерського захоплення, а себе і Лізу від розправи, Олексій звернувся до спецслужб і зізнався у всьому, включаючи підкуп чиновників, які «допомогли» його компанії виграти тендер. Оскільки в УБЕЗі вже давно цікавилися корумпованою мережею Багірова і його злочинною діяльністю в бізнесі, Олексію пропонують угоду: він співпрацює зі слідством, йому допомагають інсценувати власну смерть.

Це, на думку спеців, мало спровокувати Багірова на рішучі дії, що зрештою і сталося. Олексій каже, що боявся за Лізу, але УБЕЗівці обіцяли берегти Лізу як зіницю ока. І печатку Олексій забрав, щоб у нього було з собою хоч щось, що нагадує про Лізу. Він був змушений «дограти легенду» до кінця і переховуватися, поки тривало слідство і фахівці розплутували злочинну мережу Багірова. Але тепер слідство завершене, всі злочинці в тюрмі надовго і всерйоз, а Олексій нарешті повернувся додому. Що стосується справ, то він повернувся до них, ще будучи «у вигнанні» – ось чому на ділянці щосили йде будівництво.

Олексій і Ліза повертаються в їхній будинок. Побачивши Ярика, що спить у ліжечку, Олексій нічого не може зрозуміти. Зате Ліза усвідомлює, що Олексій не в курсі історії з Мартою… Вона не наважується розкрити правду і каже Олексієві, що Ярик – їхній син, якого вона дивом, незважаючи на свою хворобу, виносила і народила за час його відсутності. Незважаючи на незбіги, Олексій вірить Лізі.

Він щасливий, а Лізі бракує духу зізнатися, що вона вже зустрічається з іншим чоловіком (Гудиліним). Олексій зауважує в будинку Мартині речі – Ліза каже, що це речі подруги, яка в неї гостювала, але скоро з’їде. Олексій намагається зайнятися коханням із Лізою, але та його зупиняє і йде спати в Ярикову кімнату.

На зйомках Марта блискуче грає свою роль матері, яка розкаялася. Помітивши її пригнічений стан, Вольський приходить її втішити і намагається відновити стосунки з нею. Марта жорстко відшиває Вольського. Тоді він намагається повалити її на ліжко, але Марта роздряпує йому обличчя. Вольський обзиває Марту і йде.

Ліза приїжджає на зйомки до Марти і розповідає про те, що Олексій живий і повернувся додому. Очевидно, що Марті щонайшвидше треба купити квартиру і переїхати. Ліза розрахувалася з Мартою, за документами Ярик її син, все чесно, всі задоволені. Марта намагається не показувати, що засмучена, і каже, що неодмінно поїде. Зі зрозумілих причин, Марті не можна перетинатися з Олексієм, так що Ліза каже, що збере її речі і чекатиме на нову адресу, куди їх відправити. Коли Ліза їде, Марта знічується – виявляється, вона за цей час прив’язалася і до дитини, і до самої Лізи.

Ліза їде до Гудиліна, розповідає йому все як є. Просить поки «поставити на паузу» їхні стосунки і дати їй змогу подумати, як жити далі. Ліза запитує, за що Гудилін просив у неї вибачення? Він щось плете у відповідь. Ліза, занурена в свої думки, киває. Гудилін пригнічений ситуацією, що склалася.

Лізі телефонує головний лікар її колишньої клініки і запрошує на зустріч, але вона йому відмовляє. Марта просить дозволу в Лізи попрощатися з Яриком. Ліза йде назустріч і дозволяє. Поки Олексій на роботі, Марта приїжджає до Лізи і Ярика. Від усього цього в Лізи залишається важкий осад, і вона не помічає, що Марта краде пустушку Ярика, а пізніше думає, що та просто загубилася.

Ліза упаковує Мартині речі. За мізансценою зрозуміло, що вона шкодує про те, що Марти більше не буде в її будинку. Марта приїжджає в клініку і каже, що їй потрібна експертиза ДНК. Але що ж буде в фінальних серіях? Не пропустіть сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ!

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