Скоро на телеканалі СТБ відбудеться показ другого сезону містичного проекту «Сліпа». Ви побачите нові історії про ясновидицю бабусю Любу, яка допомагає людям, що опинилися в складній життєвій ситуації. Другий сезон виходитиме в ефірі з 11 вересня. Деталі в матеріалі.

Коли трапляються незрозумілі смерті і загадкові зникнення рідних, коли з нізвідки беруться хвороби, а втрати йдуть одна за одною ― знайти вихід зможе тільки та, що бачить крізь темряву …

Головна героїня проєкту ― сліпа провидиця бабуся Люба, яка володіє мудрістю предків і відчуває людей, що звертаються до неї по допомогу. Завдяки прикметам і особливим знанням бабуся допомагає героям захистити себе і своїх близьких від негараздів.

Дивіться другий сезон містичного проєкту «Сліпа», заснованого на реальних подіях, уже цієї осені з 11 вересня.

Video: «Сліпа»: оголошено дату старту проєкту в 2020 році Коли Сліпа виходить в ефір телеканалу СТБ у 2020 році? Вже відома дата старту містичного проєкту Сліпа на СТБ. Сліпа 2020: дата виходу

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