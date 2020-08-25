Керівник проєкту «Один за всіх» розповів про новий сезон

Уже цієї неділі, 30 серпня, на телеканалі СТБ стартує 16-й сезон гостросоціального проєкту «Один за всіх». На глядачів чекають нові сімейні драми, приголомшливі розслідування та історії, які нікого не залишать байдужими. Керівник проєкту Роман Панасенко розповів про свою команду і про головну мету проєкту «Один за всіх». Детальніше читайте в матеріалі.

Поговорімо про вашу команду. Романе, скільки людей працює над створенням проєкту?

Якщо говорити про кількість, то це приблизно 20 осіб. Кожен із них розуміє, чому він прийшов саме на «Один за всіх»! Починаючи з адміністративної групи (а це два старших адміністратори, один лінійний продюсер та продюсер проєкту, які забезпечують приїзд наших учасників та їхній комфорт) і закінчуючи прибиральницями у знімальному павільйоні, які, ну, ви самі розумієте, яку функцію виконують. Також на проєкті працюють два професійних психологи, які підтримують учасників до зйомок у студії та після. Вони аналізують стан героїв і дають свої рекомендації. Але особлива гордість за творчу команду.

Це 13 божевільних хлопців та дівчат, які щодня ризикують своїм життям під час журналістських розслідувань. Вони жертвують усім заради того, щоб програма відбулася і ми допомогли тим, хто втратив надію на справедливість. Також до складу нашої невеличкої команди входять люди, завдяки яким глядачі можуть бачити якісну картинку, звук та монтаж! Це наш постпродакшен, який після п’ятигодинної зйомки творить драматургічні та візуальні дива!

Що ви можете назвати найбільшим досягненням минулого сезону?

Ну, ми ніколи не обмежуємось одним досягненням. І зараз я дозволю собі бути нескромним. По-перше, завдяки «Один за всіх» позбавили батьківських прав горе-батьків, які залишили своїх дітей у лігві безхатченків. Ми врятували одномісячного Микитку, якого після народження ледь не вбила власна мати. Також у нашій студії ми розкрили схеми міжнародної порноіндустрії. До нас у студію прийшла жінка, яка знімала порно зі своїм чотирирічним сином. Вона, власне, і розповіла жахливі подробиці, як у нашій країні заробляють на дитячому порно. Ця історія вразила всю знімальну групу, і, звісно, ми разом із Михайлом Присяжнюком вирвали хлопчика з рук горе-матері!

Що би ви назвали найскладнішим у вашій роботі?

Це переконати учасника програми, що йому участь у проєкті потрібна. Адже люди, які приходять до нас, реальні. Кожен із них стикнувся з проблемою або нерозумінням. Головне у роботі редакторів та журналістів пояснити, що телебачення — це остання інстанція, куди завжди можна звернутися, отримати допомогу і вирішити своє болюче питання.

Чого чекати глядачам у новому сезоні?

Хай як пафосно це звучить , але ми продовжимо боротися з несправедливістю по всій країні! На глядачів чекають приголомшливі історії, надзвичайні журналістські розслідування та викриття. Ну, ви самі все побачите!

Для мене «Один за всіх» – це…

«Один за всіх» для мене – це не просто робота… Це місце, де наші учасники, страждаючи, проходять певного роду очищення та після зйомок відчувають певного роду катарсис. Це місце, де ми допомагаємо тим, хто втратив надію на справедливість.

Не пропустіть перший випуск «Один за всіх»-16 уже цієї неділі о 20:00 на телеканалі СТБ!

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