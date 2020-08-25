Іноді діти поводяться агресивно з одноліткам і навіть власними батьками. При цьому кусаються, б’ються і штовхають будь-кого, хто опиняється у них на шляху. Як же допомогти дитині впоратися з агресією, розповіла експертка проєкту «Таємниці ДНК» Тетяна Ларіна. Детальніше читайте в матеріалі.
Не буває жорстоких дітей. Бувають діти, схильні в певних ситуаціях до жорстокого поводження. А ситуації бувають різні. Дитина злиться, коли:
хтось заходить на її територію;
їй здається, що хтось дражнить або дратує її;
не вдається отримати те, чого дуже хочеться.
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Для подолання агресивності потрібно навчити дитину:
спокійно ставитися до присутності інших дітей поруч;
розповідати про проблеми дорослим і просити про допомогу;
пояснювати дитині, що є ситуації, коли не все складається так, як хочеться.
Коли ви розумієте, якого саме вміння не вистачає вашій дитині, вам набагато легше допомогти їй подолати проблему. Не варто постійно сварити її за погану поведінку, краще відзначати її досягнення, направляти увагу на вміння і вчити контролювати себе.
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