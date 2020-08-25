Гороскоп на 26 серпня 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому варто подбати про своє здоров’я, а хто може зустріти свою долю? Читайте гороскоп на 26 серпня 2020 року від екстрасенсів СТБ.
Овен
Сьогодні Овнам варто зосередитися на роботі. Кохання і відпочинок відійдуть на другий план. Але нічого, зараз є важливіші справи.
Телець
Ви самі собі псуєте настрій тим, що постійно згадуєте старі образи. Забудьте. Що було, те було. Живіть сьогоденням. Так усім буде краще.
Близнюки
Близнюкам варто зосередитися на роботі. У вас дуже багато завдань, які без вас ніхто не вирішить. Однак ви з усім упораєтеся, якщо проявите крайню обачність.
Рак
У стосунках із коханою людиною ви нарешті досягли гармонії. Всі дрібні суперечки позаду. Самотнім же представникам знаку не варто засмучуватися. В недалекому майбутньому ваше становище кардинально зміниться. Так що просто будьте відкриті. Хто знає, можливо, ваша доля вже зовсім поруч.
Лев
Вдалий день для вкладень. Однак при купівлі дорогої речі варто проявити особливу пильність. Не перевтомлюйтеся. Більше відпочивайте і знайдіть час для коханої людини.
Діва
Бездіяльність — ваш ворог. Годі лежати і нічого не робити. Вставайте і будуйте плани на майбутнє. Навіть якщо вам страшно, все одно йдіть уперед і розвивайтеся.
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Терези
Сьогодні на вас чекає приємне знайомство. І не важливо, чи надовго ця людина залишиться у вашому житті. Як мінімум, приємний вечір вам забезпечений. Тільки не перестарайтеся з алкоголем.
Скорпіон
Ви можете зіткнутися з деякими неприємностями. Є люди, які бажають вам зла. Це, звичайно, неприємно, але ви й самі не ідеальні. Задумайтесь над цим.
Стрілець
Вам варто задуматися над тим, чому ви притягуєте невдачі і як цього можна уникнути. Можливо, Всесвіт дасть відповідь на це питання і допоможе вирішити багато негараздів.
Козеріг
Настав час зайнятися собою: сьогодні чудовий день, щоб позбутися шкідливих звичок. Займіться спортом або просто на місяць відмовтеся від солодкого. Це корисно!
Водолій
Сьогодні — день здійснення ваших бажань. Усе, що ви не захочете, якимось дивом втілиться в реальність. Це чудово. Користуйтеся!
Риби
Рибам зірки допоможуть у корисних знайомствах. Це позитивно позначиться на пошуках нових захоплень, а також на любовному успіху.
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