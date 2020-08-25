Сьогодні о 23:00 на телеканалі СТБ вийдуть 5 і 6 серії другого сезону фільму «Доктор Хаус». Головний герой ― геніальний діагност, що володіє сильною натурою, часто порушує загальноприйняті норми і обстоює свої принципи лікування. Хаус очолює діагностичне відділення в навчальній лікарні. Через деякі особливості характеру його не можна назвати улюбленцем пацієнтів і колег ― він замкнутий, різкий і цинічний, схильний до бунтарства й мізантропії, але при цьому він профі. Що ж станеться в 5 і 6 серіях 2 сезону фільму «Доктор Хаус»?

У 5 серії Карнелл Холл і його батько святкують закінчення університету. Батько відвозить сина на вечірку і каже, що його мати пишалася б ним. На вечірці хлопець і його приятелі п’ють пиво, і раптово Карнелл падає на підлогу ― його тіло здригається від ударів електричним струмом. Вілсон повідомляє Хаусу про цей випадок, каже, що крім ударів струмом Карнелл відчуває нудоту і головний біль. Хаус каже зробити аналізи, але Вілсон протягує йому папку з результатами і відповідає, що вони, напевно, щось пропустили.

У 6 серії під час благодійного заїзду велогонщиків знаменитий гонщик Джефф Хастерт раптово задихається і падає на трасу. Кадді повідомляє про нього Хаусу, і той каже, що не буде ним займатися, бо всі випадки, пов’язані зі спортом, закінчуються прийомом стероїдів, а йому це не цікаво. За словами Кадді, Джефф стверджує, ніби не вживав стероїдів. Хаус приходить до нього, і Джефф каже, що робив переливання крові, але до стероїдів не вдавався. Форман думає, що це може бути повітряний пухирець у легенях. Чейз виявляє його і видаляє, але Джефф починає трястися в судомах.

У ролях: Г’ю Лорі, Ліза Еделстайн, Омар Еппс, Роберт Шон Леонард, Дженніфер Моррісон, Джессі Спенсер, Боббін Бергстром, Пітер Джейкобсон, Олівія Вайлд та ін.

Більше на тему: «І будуть люди»: прем’єра масштабної історичної саги на телеканалі СТБ

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.