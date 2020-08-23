Що чекає на вас цього тижня? Яким буде настрій кожного знака зодіаку? У чому пощастить? Дізнайтеся в докладному гороскопі на тиждень з 24 по 30 серпня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Гороскоп на тиждень — Овен

З самого початку тижня на багато речей ви подивитеся зовсім іншим поглядом. Спочатку буде складно, але незабаром ви зрозумієте, що просто навчилися абстрагуватися від неприємностей. Ще одна важлива порада: перегляньте свій раціон. Здорове харчування додасть життєвої енергії.

Гороскоп на тиждень — Телець

Ви настільки боїтеся залишити свою зону комфорту, що забули відчуття пізнання чогось нового і невідомого. Тельці застрягли на одному місці, і їм час рухатися далі. Бережіть сімейне вогнище. Не зривайтеся на рідних.

Гороскоп на тиждень — Близнюки

Близнюки, спробуйте на цьому тижні отримувати задоволення від простих речей. Це надихне вас на нові звершення. Що стосується особистого життя, то у вашої другої половинки назріває серйозне рішення. Більше говоріть і проводьте часу разом. Потрібно підтримувати романтику.

Гороскоп на тиждень — Рак

Не бійтеся змін і нових поворотів долі. Думки матеріальні, тому налаштуйте себе на позитивну ноту. Ваша друга половинка готова вас підтримувати і допомагати. Просто ви закрилися і не ділитеся ніякими новинами. А даремно.

Гороскоп на тиждень — Лев

Леви, прислухайтеся до свого самопочуття. Активний темп життя і великий обсяг роботи виснажують вас. Запишіться на медогляд і в спортзал на цьому тижні. Час приводити тіло в тонус. Більше ходіть пішки і гуляйте на свіжому повітрі.

Гороскоп на тиждень — Діва

Присвятіть тиждень самопізнанню. Більше прислухайтеся до себе. Ваше нутро щось хоче донести. Зірки кажуть, що ви явно хочете змінити своє життя. Новий досвід допоможе вам зробити довгоочікуваний крок уперед у кар’єрі.

Гороскоп на тиждень — Терези

Терезам на цьому тижні потрібно зробити генеральне прибирання і позбутися мотлоху. До того ж чистий будинок допоможе привести в порядок і власні думки. У стосунках з другою половинкою пануватиме цілковита ідилія. Але не забувайте балувати одне одного приємними сюрпризами.

Гороскоп на тиждень — Скорпіон

Цього тижня удача буде не на вашому боці, тому високий ризик потрапити в неприємну ситуацію. Будьте більш стримані, щоб не провокувати зайві конфлікти. До кінця тижня багато що стане на свої місця. Ба більше, життя піднесе нові приємні сюрпризи.

Гороскоп на тиждень — Стрілець

Стрільці, збагачуйте себе новою корисною інформацією. Постарайтеся на цьому тижні встановити обмеження в соціальних мережах. Весь вільний час ви проводите там. А треба б розвиватися. Надихайтеся, не бійтеся фантазувати і озвучувати свої ідеї!

Гороскоп на тиждень — Козеріг

Спробуйте по-новому подивитися на спілкування з протилежною статтю. Досить дзвонити друзям і скаржитися. Ваше життя тільки у ваших руках. А ви перетворюєтеся в скиглія, від якого легко можна втомитися.

Гороскоп на тиждень — Водолій

Цей тиждень для Водолія може виявитися досить важким. Так, з’явиться безліч справ. Головне, зберігайте спокій і не втрачайте самовладання. Справитися з усім цим хаосом вам допоможуть близькі люди. Не соромтеся просити про допомогу.

Гороскоп на тиждень — Риби

Постарайтеся якомога більше часу приділяти улюбленим заняттям — реалізація власних бажань на цьому тижні має бути першочерговою. У стосунках, зірки запевняють, усе буде добре. Чекайте на романтичний сюрприз від другої половинки!

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