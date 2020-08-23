Як правильно розпланувати понеділок? На що звернути увагу? Читайте докладний гороскоп для всіх знаків зодіаку на 24 серпня 2020 року від екстрасенсів СТБ.
Овен
Цей день, незважаючи на дрібні проблеми, буде дуже продуктивним. У першій половині дня на вас звалиться багато завдань, але ви з ними швидко впораєтеся. Головне, не марнуйте час на паніку.
Телець
Вигідні пропозиції надійдуть від близьких людей ще на початку дня. Вони принесуть вам успіх у фінансовому плані. Ви давно замислюєтеся про те, щоб щось міняти в житті. Ось цей день настав.
Близнюки
Допомога оточення стане невід’ємною частиною сьогоднішнього дня, тому приймайте її з вдячністю.
Рак
Настав час позбутися зайвих турбот. Припиніть постійно злитися, обурюватися, але тягнути при цьому ковдру на себе. Дайте можливість іншим себе проявити.
Лев
Зробіть сьогодні багато роботи і не відкладайте важливі справи. Професійна діяльність стане для вас сферою значного успіху. Закрийте очі на те, що це вихідний понеділок. Левам потрібно працювати.
Діва
Зірки позитивно вплинуть на ваш внутрішній стан. Ви відчуєте щось схоже на закоханість. Це приплив енергії. Спрямуйте її в правильне русло.
Терези
Терези вийшли на новий рівень взаємин. Так, ви стараєтеся, і це видно. Але пам’ятайте про свої інтереси. Ніколи ними не жертвуйте.
Скорпіон
Не давайте волі емоціям. Сьогодні здасться, що ви готові розплакатися на рівному місці. Це втома. Просто гарненько відпочиньте, і завтра все мине.
Стрілець
Сьогодні зірки на вашому боці. Але рішення треба ухвалювати виважено. Не поспішайте. Краще складайте список «за» і «проти» і на основі переваг ухвалюйте рішення.
Козеріг
Навчіться слухати і розуміти внутрішні бажання рідних і близьких. Зустрічі і ділові переговори краще відкласти на завтра.
Водолій
Водолії стали занадто замкнутими. Друзям не телефонуєте, близьким не розповідаєте про проблеми. Спробуйте бути більш відкритим. Вам не вистачає підтримки.
Риби
Рибам час діяти. Ви все плануєте і плануєте. Результату жодного немає. Поговоріть з близькою людиною. Попросіть об’єктивної поради. Зважте все і вирішіть, як діяти далі.
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