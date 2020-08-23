Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Олексій Яровенко святкує день народження

23.08.2020

Головний герой легендарного серіалу «Кріпосна» Олексій Яровенко святкує день народження. Сьогодні, 23 серпня, чоловікові виповнюється 33 роки. Редакція сайту STB.UA вітає актора зі святом!

Олексій Яровенко — всіма улюблений актор, який зміг полонити серця українських глядачок. Роль у легендарній драмі «Кріпосна» показала чоловіка як справжнього героя, мужнього борця за справедливість і своє кохання.

яровенко алексей

Талант і акторська майстерність Олексія не мають кордонів, також, як і любов глядача. Редакція сайту STB.UA вітає артиста зі святом і бажає нових творчих досягнень!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить