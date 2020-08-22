Як правильно організувати свій день? Як досягти емоційного балансу? Читайте астрологічний прогноз на 23 серпня 2020 року від екстрасенсів СТБ для кожного знака зодіаку.

Овен

Овни гадають, що багато зусиль витрачено даремно. Та не турбуйтеся, услід за невдачею настане солодка перемога. І те, що сьогодні сприймається як трагедія, завтра здасться невеликою помилкою.

Телець

Тельцям можна сміливо міняти зачіску, але вони постійно гальмують. Що вами керує? Страх? Невпевненість у собі? Комплекси. Позбавляйтеся від них швидше.

Близнюки

Сьогодні згадайте все, що ви кому-небудь колись обіцяли. Можливо, залишилися якісь борги. Зірки рекомендують закрити більшу частину заборгованостей.

Рак

На Раків звалилося багато роботи і дивних обов’язків. Здається, що ви і зовсім не повинні це робити. Зірки кажуть, що можете відмовитися. А можете виконати і отримати приємний бонус.

Лев

Увімкніть мелодії з минулого, це зігріє вашу душу і відправить у захопливу подорож минулим. Іноді корисно згадати минулі часи. Але пам’ятайте про те, що жити потрібно сьогоднішнім. Не шкодуйте ні про що.

Діва

Будьте обережнішими цієї неділі, одна людина хоче ошукати вас. Намагайтеся менше вступати в контакт з малознайомими людьми.

Терези

Сьогодні ж вихідний, так чому ви все думаєте про роботу? Вирушайте на прогулянку, на природу, на зустріч із близькими. Вносьте барви в це життя.

Скорпіон

Ви забагато часу приділяєте поганим думкам. Краще налаштовуйте себе на позитив, не завжди буде все в тумані. Відпочиньте. Наприклад, займіться перестановкою в кімнаті або розбором гардеробу.

Стрілець

Щоб досягти емоційного балансу, потрібно трохи часу. Ви вічно біжите від крайності до крайності. Змініть свої погляди на життя. Навчіться шукати золоту середину.

Козеріг

Ви схопили удачу за хвіст, не втрачайте її! І спробуйте менше показувати своє щастя оточенню. Серед нього можуть бути заздрісники.

Водолій

Водолій наповнений силами до дій. Працюйте над своєю мрією. Домагайтеся серця людини, яку кохаєте. Приділяйте час близьким. Із цих дій складається життя.

Риби

Ваша душа вимагає чогось божевільного, так дайте їй цього. Головне — робіть усе з розумом, щоб нічого не загрожувало вашому здоров’ю. Ба більше, пропонуйте брати участь у цьому вашій другій половині. Вносьте різноманітність і нові емоції в стосунки.

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