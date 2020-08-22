Сьогодні глядачі телеканалу СТБ насолодилися переглядом 5 випуску головного сімейного шоу країни «Звана вечеря». Учасники шоу не на жарт змагалися за перемогу: готували неординарні страви і незабутні конкурси. Хто ж став переможцем п’ятого випуску проєкту «Звана вечеря»? Дізнайтеся просто зараз!

«Звана вечеря» продовжує дивувати героями, стравами і домашніми традиціями! Цього разу свою гостинність і кулінарні навички продемонстрували: яскрава учасниця реаліті «Холостяк»-10, помічниця народного депутата Оля Виноградова; епатажний фотограф, багато робіт якого в стилі «ню», Паша Пчолкін; зоряний фітнес-тренер Ігор Обуховський і «проста дівка з села », як називає себе сама героїня, дівчина без комплексів, Оля Фільова.

Першою у себе приймала гостей ексхолостячка Оля Виноградова. На закуску вона приготувала бургер з креветками «Слуга народу», на основне ― запеченого лосося «Депутат з мандатом», а на десерт ― полуницю в шоколаді «Солодкі субвенції». Після основної страви гості грали в цікаву гру «Правда або дія».

Наступним своїх гостей балував ексцентричний Паша. На основне хлопець приготував жульєн «Важкий тягар». На закуску Паша спік овочі з сиром «Сумнівні перспективи», а десерт «Любов» зробив у вигляді жіночих грудей із фруктів. Розвага у Павла була теж дуже екстравагантною: гості танцювали в темряві, а господар і зовсім роздягнувся до самих трусів!

Відтак свою гостинність проявляла яскрава дівчина Оля. На закуску вона приготувала м’ясну нарізку «Серце з перцем», на основне ― борщ «Другий день весілля», а на десерт ― вареники з малиною «Ніч на сіновалі». Весь вечір господиня Оля розповідала гостям анекдоти і співала пісні.

А ось тренер Ігор зробив ставку на здорове харчування. Він вирішив здивувати своїх гостей паштетом пхарі «Гамарджоба, генацвале», на основне подав різото з морепродуктами «Морська перлина», а на десерт зірковий тренер приготував страву без цукру «Кекс на пляжі». Як розвагу Ігор запропонував цікаве танцювальне тренування.

За підрахунком голосів, у 5 випуску шоу «Звана вечеря» виграла українська кухня від Олі Фільової!

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