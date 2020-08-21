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«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 22.08.2020

21.08.2020

22 серпня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде черговий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, хто із зірок уже перехворів на коронавірус і що ховає у своїй машині Сергій Танчинець. Детальніше читайте в матеріалі.

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Більше на тему: «Неймовірна правда про зірок»: Які риси характеру дружини дратують Андрія Федінчика?

У випуску «Неймовірної правди про зірок» від 22 серпня 2020 року ви дізнаєтеся:

  • Хто із зірок захворів на коронавірус?
  • Що ховає в багажнику свого авто фронтмен гурту БЕZОбмежень Сергій Танчинець?
  • Кому із селебріті не дають спокійно жити фанати?
  • Які таємниці розкажуть діти Ілони Гвоздьової?
  • Як пройшло весілля Нікіти Добриніна і Даші Квіткової?
  • Хто із зіркових жінок опинився у статусі мами-одиначки?
  • Як і в яких ситуаціях віра допомагає зіркам?

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