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«Наречена для тата»-3: Конфлікти і сварки — котра з пар опиниться на межі розриву?

21.08.2020

Сьогодні, 21 серпня, в ефір телеканалу СТБ вийде 12 випуск романтичного реаліті «Наречена для тата»-3. У цьому епізоді між учасниками наростають конфлікти. Тетяна Гриник не бачить віддачі у стосунках від Дениса Святокума, а Олена Вербило вважає, що Святослав Марочко приділяє їй мало уваги. Дізнайтеся всі подробиці в матеріалі.

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Більше на тему: Учасники другого сезону романтичного проєкту «Наречена для тата» зіграли весілля

Сьогодні в романтичному проєкті «Наречена для тата»-3 буде багато несподіванок і бурхливі з’ясування стосунків. Сварки і конфлікти практично в кожної пари, а для однієї з них можливий розрив.

«Я не відчуваю від тебе ніякої віддачі», — зізнається Тетяна у відвертій розмові з Денисом.

У 12 випуску проєкту ви дізнаєтеся:

  • Яка трагедія могла статися з Оленою під час дайвінгу, і чому Станіслав, на її думку, не проявив достатньо турботи?
  • Чи вдасться Тетяні переконати Олексія в тому, що в місті жити краще, ніж у селі?
  • Як мине знайомство Дениса з мамою Тетяни?
  • Як вирішиться перший конфлікт щодо виховання дітей, який відбудеться між Танею і Олексієм?
  • Як мине розбір польотів між Тетяною і Денисом? Чи є почуття в чоловіка до нареченої?
  • Як відбудеться щорічний зліт веломобілістів, який організував Олексій?

Video: «Наречена для тата»-3: Конфлікти і сварки — котра з пар опиниться на межі розриву?

між учасниками наростають конфлікти. Тетяна Гриник не бачить віддачі у стосунках від Дениса Святокума, а Олена Вербило вважає, що Святослав Марочко приділяє їй мало уваги

Video: «Наречена для тата»-3: Конфлікти і сварки — котра з пар опиниться на межі розриву?

між учасниками наростають конфлікти. Тетяна Гриник не бачить віддачі у стосунках від Дениса Святокума, а Олена Вербило вважає, що Святослав Марочко приділяє їй мало уваги

 

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