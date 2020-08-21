Що чекає на кожен знак зодіаку в особистому житті у вересні? Кому варто готуватися до змін? Читайте детальний любовний гороскоп на вересень 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

У вересні у самотніх представників знаку з’явиться чимало можливостей налагодити своє особисте життя. Порада екстрасенсів ― частіше бувати на видноті і не відмовлятися від несподіваних запрошень вийти в світ. Хто знає, можливо, нове романтичне знайомство чекає на вас саме на виставці в картинній галереї, куди ви зовсім не планували йти?

Телець

Тельцям у цей період може трохи бракувати романтики. Але не варто звинувачувати партнера в тому, що стосунки стали рутинними і нудними. Проявляйте більше ініціативи: запросіть свою половинку в цікаву подорож або влаштуйте несподіване побачення. Будьте впевнені: вам не доведеться довго чекати кроку назустріч з боку коханої людини.

Близнюки

У цей період щастя самотніх Близнюків у коханні залежатиме здебільшого від їхнього емоційного стану. Щойно ви зумієте досягти гармонії всередині себе, побачите, що не забаряться і кардинальні зміни в особистому житті. Сімейним же Близнюкам варто уникати колючих зауважень на адресу коханої людини ― екстрасенси припускають, що це може призвести до затяжних сварок.

Рак

Практичність, яка властива представникам знака Рак, а також їхня відстороненість у цей період можуть стати причинами сварок і конфліктів з коханою людиною. Екстрасенси радять бути більш активними і не сковувати себе в прояві почуттів. Побачите, як ваш партнер буде вдячний за це. До того ж подібна поведінка не тільки допоможе уникнути конфліктів з коханою людиною, а й посилить пристрасть.

Лев

Екстрасенси радять сімейним Левам проявити у вересні більше уваги до партнера і постаратися знайти спільну мову в спірних питаннях. Розташування небесних тіл у цей період сприяє тому, щоб залагодити всі розбіжності у стосунках і встановити довгоочікуваний мир. Самотнім же серцям вересень обіцяє нові перспективні знайомства. Тільки не варто замикатися в собі.

Діва

У вересні багато Дів зможуть нарешті розібратися у своїх почуттях. Саме це посприяє поліпшенню стосунків. Оскільки велика частина труднощів і суперечок з коханою людиною була спричинена саме внутрішніми сумнівами представників знака Діва. Змініть свій внутрішній настрій і побачите, як зміниться світ навколо вас.

Терези

У цьому місяці самотні представники знака Терези опиняться в центрі уваги протилежної статі. А тому в них є всі шанси змінити хід подій і попрощатися зі статусом холостяка або холостячки. Сімейним же представникам знака треба бути обережнішими і не випробовувати терпіння свого партнера ревнощами і підозрами. Відпустіть усе і побачите, як покращаться ваші стосунки.

Скорпіон

У вересні Скорпіони можуть засмучуватися через дрібниці, роблячи з мухи слона. Особливо це позначиться на сфері особистих стосунків. Тому намагайтеся не шукати проблеми і труднощі там, де їх немає. А щоб якось відволіктися, влаштуйте коханій людині подорож-сюрприз. Пам’ятайте, що нові позитивні емоції дуже швидко допоможуть налагодити зв’язок між вами.

Стрілець

Самотнім Стрільцям вересень обіцяє несподівані знайомства. Зірки радять не боятися змін. Настає сприятливий час для початку тривалих романтичних стосунків. Сімейним же знакам варто бути обережнішими з критикою на адресу коханих ― є велика ймовірність, що на ваші слова партнер відреагує занадто емоційно і це призведе до непотрібного конфлікту.

Козеріг

У сфері особистих стосунків у Козерогів можливі серйозні розбіжності з партнером. Причиною цього можуть стати ревнощі, притаманні представникам цього знаку. Порада екстрасенсів: постарайтеся приборкати свою фантазію ― швидше за все, ваші підозри абсолютно безпідставні. Самотнім же Козерогам наприкінці вересня зірки обіцяють доленосні знайомства.

Водолій

У цей період у багатьох Водоліїв на першому місці стоятимуть питання особистого життя. Романтичний настрій може витіснити думки про справи, а це неправильно. Зірки радять представникам знака все ж не забувати і про інші життєві сфери. Тим більше що, надмірно захоплюючись любовними перипетіями, ви ризикуєте втратити нові можливості в кар’єрі.

Риби

У вересні Рибам варто бути вкрай обережними і не розповідати подробиці особистого життя неперевіреним людям. Є велика ймовірність того, що ви можете стати жертвою пліток і чуток. А ось середина місяця ― це чудовий час для романтичних побачень. Не виключено навіть, що ваша перша зустріч із партнером переросте у вельми бурхливий роман.

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