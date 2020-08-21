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Як проходить знімальний день Ектора Хіменеса-Браво на «МастерШеф»

21.08.2020

Хочете дізнатися, як відбуваються зйомки найпопулярнішого кулінарного шоу країни? Сьогодні Ектор Хіменес-Браво відкрив вам іще одну таємницю і розказав, як проходить його день на знімальному майданчику «МастерШеф». Подробиці далі в матеріалі. 

  • «9:00―10:00 ― час, який я витрачаю на дорогу до павільйону. 
  • 10:00―11:00 ― грим та зачіска. Звичайно, мені не фарбують вії та рум‘яна. Але задля того, щоб прибрати блиск шкіри, який так не любить телевізор, мені щодня доводиться проходити через це. 
  • 11:00―11:30 ― костюм: за цей час мене одягають. Не тому що я сам не можу, а тому що в кадрі все має бути ідеально: метелик, стрілки на брюках, хустка в кишені.
  • 11:30―12:00 ― ми із суддями записуємо рекламні звернення до глядача. Ви можете побачити їх безпосередньо перед рекламним блоком».

За словами найвідомішого шеф-кухаря країни, судді зустрічають учасників аж в обід!

  • «12:00―13:00 ― ми нарешті зустрічаємо учасників. Вітаємось, ділимо їх на команди та розказуємо, який конкурс на них чекає.
  • 13:00―16:00 у нас конкурс. Якщо я не спостерігаю за учасниками на майданчику, то сиджу в спеціальній кімнаті з моніторами, де видно кожного. Таким чином я знаю, де хто схибив. Нехай вас не дивує, що це аж 3 години. Готують учасники згідно із заданим часом. Усе інше ― технічні важливі моменти, наприклад, на перестановку камер.
  • 16:00―17:00 ― у нас перерва на обід. У цей час я працюю, надсилаю робочі листи, здійснюю телефонні дзвінки».

А коли ж учасники слухають довгоочікувані вердикти? За словами Ектора, вони забирають дуже багато часу. 

  • «Приблизно о 17:00―19:00 ми виносимо вердикти. Зазвичай в ефірі вони займають 10 хвилин, а в реальному житті це набагато довше!
  •  О 19:00 я перевдягаюсь, змиваю грим і вирушаю додому».

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