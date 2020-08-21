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Ігор Обуховський чи ексхолостячка Оля: хто переможе у 5 випуску шоу «Звана вечеря»?

21.08.2020

Уже завтра, 22 серпня, о 19:00 глядачі телеканалу СТБ зможуть насолодитися переглядом 5 випуску головного сімейного шоу країни «Звана вечеря». Які несподіванки приготували нам герої проєкту? Дізнайтеся просто зараз!

Цього разу за перемогу в шоу змагатимуться четверо амбіційних незнайомців: яскрава учасниця реаліті «Холостяк»-10, помічниця народного депутата Оля Виноградова; епатажний фотограф, багато робіт якого в стилі «ню», Паша Пчолкін; зірковий фітнес-тренер Ігор Обуховський і «проста дівка з села», як називає себе сама героїня, дівчина без комплексів, Оля Фільова. Хто з них здивує смачними стравами, подачею і гостинністю?

Дивіться вже завтра на телеканалі СТБ о 19:00 шоу «Звана вечеря»!

Video: Ігор Обуховський чи ексхолостячка Оля: хто переможе у 5 випуску шоу «Звана вечеря»?

Ігор Обуховський чи ексхолостячка Оля: хто переможе у 5 випуску шоу Звана вечеря

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