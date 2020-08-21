Гороскоп на 22 серпня 2020 року — це чудовий путівник. Куди краще відправитися? У що вкласти більше сил і енергії? Читайте докладний астрологічний прогноз від екстрасенсів СТБ.

Овен

Трохи терпіння ― і ви прийдете до бажаного результату. Стільки зусиль не минуть даремно, ось побачите. Варто лише почати більше прислухатися до себе і свого серця.

Телець

Ви погасли в тому виді діяльності, яким займаєтеся. Але у вас уже назрів новий план. Швидше до реалізації! Ви досягнете своїх цілей, хоч і маленькими кроками, зате як упевнено!

Близнюки

Щодня Близнюки чогось чекають. Але навчіться звертати увагу на дрібниці. З них складається життя.

Рак

Дозвольте собі побути трохи бунтарем цієї суботи. Не потрібно нічого громити і руйнувати. Просто ввімкніть музику гучніше або погуляйте на годину довше, ніж зазвичай. Ви багато в чому себе обмежуєте. Чому?

Лев

Зверніть свою увагу на стосунки. Ви скрізь і з усіма, але не з другою половиною. Ризикуєте залишитися самі.

Діва

У Дів гора проблем. І здається, що рішення не видно. Однак щоб уже сьогодні до вечора трохи розслабитися і видихнути, зверніться по допомогу до близької людини.

Терези

Терези постійно аналізують свою поведінку. Ба більше, поведінку п’ятирічної давності. Досить себе картати і осуджувати. Ви пропускаєте щасливі дні повз себе.

Скорпіон

Сьогодні вам рекомендовано розпочати все з нуля. Спробуйте оцінювати все наново, навіть смак улюбленої пасти, свіжого лимонаду або банальної шоколадки.

Стрілець

Не перестарайтеся з алкоголем. Розцінюйте все з тверезим розумом. Вам лише здається, що у вихідний можна пустити все на самоплив. Однак пам’ятайте, що ризикуєте накоїти проблем.

Козеріг

Цінуйте гарне ставлення до вас. Якщо і далі будете так ставитися до своїх близьких, то можете їх образити. Поки що вам ідуть на поступки і закривають очі. Але так не буде вічно.

Водолій

Зміни завжди на краще, навіть якщо зараз ви пролили багато сліз. Прощатися складно, але далі на вас чекає найкраще.

Риби

Цей день вдалий для нових починань. Будьте більш уважним до всіх деталей, щоб не проґавити важливі моменти.

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