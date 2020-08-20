Зробити гарний макіяж – це ціле мистецтво. Кожна модниця знає: щоб здивувати всіх вечірнім мейком, необхідно навчитися особливих навичок, лайфхаків і жіночих хитрощів нанесення косметичних продуктів. У матеріалі ви дізнаєтеся про головні тренди, кольори і техніки вечірнього макіяжу 2020!

Вечірній макіяж – це секретна зброя кожної жінки. Він може бути зухвалим, яскравим або ж, навпаки, максимально стриманим і лаконічним. Усе залежить від настрою і нагоди. Щороку мода диктує нам нові тренди – від колірної гами до абсолютно нових технік нанесення макіяжу.

У трендах вечірнього макіяжу 2020 року будуть яскраві відтінки помад і тіней. У мейку губ переважатимуть яскраві червоні та глибші відтінки цього кольору. З тінями – та сама історія. Головне правило макіяжу 2020 року – не бійтеся експериментувати зі стилями і техніками нанесення.

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Вечірній макіяж 2020: яскравий акцент на губи

Фаворитом вечірнього макіяжу в 2020 році залишається класика – червоні губи. Насичений яскравий відтінок червоного ви можете використовувати в різних техніках: чіткий контур, градієнт або ж ефект «зацілованих губ». У будь-якому з цих варіантів варто пам’ятати, що акцентом вашого вечірнього макіяжу є губи. Підібравши помаду з оксамитовим фінішем, ви точно будете в тренді.

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Вечірній макіяж 2020: сяючі тіні та бордові губи

У трендах вечірнього макіяжу цього року не могли не опинитися сяючі тіні з великими і дрібними частинками блискіток. Якщо ви хочете наповал вразити всіх своїм екстравагантним мейком, то глибокий бордовий відтінок на губах і свіжіший та легший відтінок сяючих тіней зроблять вас королевою вечора.

Вечірній макіяж 2020: насичені та інтенсивні тіні

А ось вам і основа для експериментів. У 2020 році популярні яскраві та незвичайні колірні рішення для макіяжу очей. Варто акцентувати увагу на тому, що чим яскравішим буде відтінок, тим актуальнішим вийде ваш вечірній макіяж. Також ви можете погратися з технікою нанесення і градієнтом з одного кольору в інший. Головне — пам’ятайте, що до такого макіяжу очей на губи варто наносити нюдовий колір. Нейтральний блиск з різною кількістю сяючих частинок або ж нюдова помада – ідеальне рішення.

Вечірній макіяж 2020: смокі й акцент на стрілках

Перед класичним смокі утриматися важко. Цей макіяж, як і акцент на червоних губах, завжди буде безпрограшним і трендовим. Ще одним варіантом для вечірнього макіяжу в 2020 році стане акцент на стрілки. Йдеться не про експерименти з кольором підводки, а саме про чорне виділення очей, яке зробить ваш погляд ще виразнішим. Знову ж таки, в цьому макіяжі важливо використовувати нюдові тіні.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Вечірній макіяж 2020: нюдовий

Нюдовий макіяж з використанням теплих відтінків – нове слово у вечірньому макіяжі, яке підкреслить вашу природність. Для макіяжу повік варто використовувати теплі відтінки бежевого, персикового, кремового і коричневого для надання глибини. Також ви можете використовувати й інші нюдові тони. Навіть з мінімальною колірною гамою вам вдасться підкреслити не лише свою природність, а й ваші виграшні сторони. Контурування нюдовими відтінками ще ніхто не скасовував.

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