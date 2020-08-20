Прем’єра нового сезону «Слідство ведуть екстрасенси» знову здивує шанувальників телеканалу СТБ незвичайними історіями і містичними людськими долями. У 2020 році команда проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» вирішила продовжити у своїх випусках тему всеохопного кохання та чорної магії. Коли саме стартує «Слідство ведуть екстрасенси» – дізнайтеся в матеріалі.

30 серпня о 19:00 глядачі телеканалу СТБ стануть свідками нових таємничих і містичних життєвих історій, які будуть розгадувати найкращі екстрасенси країни! У новому сезоні експерти покажуть свої здібності і врятують не одне людське життя! Нові випуски розкажуть про трепетне кохання, містику, весілля і таємниці, які змінили життя людей. Глядачів телеканалу СТБ чекають неймовірні історії про таємну любов, приховану дитину, зраду і навіть вбивство!

Не пропустіть прем’єру нового сезону проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» 30 серпня о 19:00 на СТБ!

Video: «Слідство ведуть екстрасенси»: оголошено дату старту в 2020 році Коли стартує новий сезон слідство ведуть екстрасенси? Дата старту шоу слідство ведуть екстрасенси в 2020 році

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