Бути відповідальним — це хороша риса. Однак коли ця якість виходить за межі норми, народжується гіпервідповідальність. Які ознаки з’являються? Як з ними боротися? І як переконати себе, що ти не можеш контролювати все? Детальніше про те, як упоратися з гіпервідповідальністю, розповіла експертка проєкту «Таємниці ДНК» Тетяна Ларіна.

Ознаки гіпервідповідальності:

Високий рівень внутрішньої тривожності людини.

Підвищений контроль за тим, що відбувається з іншими (батьками, дітьми, колегами…).

Метушливість і бажання все встигнути зробити самотужки.

У пріоритеті цілі інших, а свої інтереси відходять на другий план.

Часто властива різкість у висловлюваннях і втомлений вигляд.

Завищена вимогливість і переконання, що інші недостатньо здібні.

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Звідки береться стан гіпервідповідальності?

Коли амбітні батьки хочуть виховати успішну в усіх сферах людину, вони висувають вимоги, яким їхня дитина повинна відповідати. Це успішність у школі і гуртках, виховання молодших, порядок у кімнаті, ― і все має бути на «відмінно». Керує батьками благе спонукання виховати самостійну особистість, але іноді виходить по-іншому.

Що відрізняє здорову відповідальність від гіпер?

Ми відповідаємо за свої дії і життя.

У нас є власна ієрархія пріоритетів у цілях.

Є чітке розуміння, де наша відповідальність, а де чужа.

Ми пробачаємо помилки як собі, так і іншим.

Як упоратися з гіпервідповідальністю?

Напишіть список усіх завдань, які ви вирішуєте. Можливо, тут є справи, які потрібно вирішувати іншим? Якщо ви помічаєте, що хтось із вашого оточення може припуститися помилки, не кидайтеся виправляти ситуацію і робити за іншого, а дайте можливість людині здобути власний досвід. Якщо ви в якийсь момент втомилися і не хочете нічого робити, дозвольте собі відпочинок. Це нормально, нам усім потрібні періоди тиші і перезавантаження.

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