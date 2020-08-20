Як упоратися з гіпервідповідальністю, розповіла експертка проєкту «Таємниці ДНК»
20.08.2020
Бути відповідальним — це хороша риса. Однак коли ця якість виходить за межі норми, народжується гіпервідповідальність. Які ознаки з’являються? Як з ними боротися? І як переконати себе, що ти не можеш контролювати все? Детальніше про те, як упоратися з гіпервідповідальністю, розповіла експертка проєкту «Таємниці ДНК» Тетяна Ларіна.
Ознаки гіпервідповідальності:
Високий рівень внутрішньої тривожності людини.
Підвищений контроль за тим, що відбувається з іншими (батьками, дітьми, колегами…).
Метушливість і бажання все встигнути зробити самотужки.
У пріоритеті цілі інших, а свої інтереси відходять на другий план.
Часто властива різкість у висловлюваннях і втомлений вигляд.
Завищена вимогливість і переконання, що інші недостатньо здібні.
Коли амбітні батьки хочуть виховати успішну в усіх сферах людину, вони висувають вимоги, яким їхня дитина повинна відповідати. Це успішність у школі і гуртках, виховання молодших, порядок у кімнаті, ― і все має бути на «відмінно». Керує батьками благе спонукання виховати самостійну особистість, але іноді виходить по-іншому.
Що відрізняє здорову відповідальність від гіпер?
Ми відповідаємо за свої дії і життя.
У нас є власна ієрархія пріоритетів у цілях.
Є чітке розуміння, де наша відповідальність, а де чужа.
Ми пробачаємо помилки як собі, так і іншим.
Як упоратися з гіпервідповідальністю?
Напишіть список усіх завдань, які ви вирішуєте. Можливо, тут є справи, які потрібно вирішувати іншим? Якщо ви помічаєте, що хтось із вашого оточення може припуститися помилки, не кидайтеся виправляти ситуацію і робити за іншого, а дайте можливість людині здобути власний досвід. Якщо ви в якийсь момент втомилися і не хочете нічого робити, дозвольте собі відпочинок. Це нормально, нам усім потрібні періоди тиші і перезавантаження.