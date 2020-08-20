Гороскоп на 21 серпня допоможе вам зосередитися на важливих справах і правильно розподілити свої сили. Докладний астрологічний прогноз на 21 серпня 2020 року — читайте в матеріалі.

Овен

Вас покинула внутрішня гармонія. Щоб її відновити, спробуйте медитацію або йогу. Ці заняття будуть зараз до речі, як ніколи.

Телець

Дружня зустріч піде вам на користь. Тельці чомусь впали в хандру і зовсім загрузли в меланхолії та апатії.

Близнюки

Близнюкам варто бути обережнішими із захопленнями. Ви починаєте почуватися надто впевнено та втрачаєте пильність і контроль.

Рак

Затишшя перед бурею — це саме те, що відбувається у вашому особистому житті зараз. Тому готуйтеся до скорих пригод. Будуть вони добрими чи поганими — залежить від того, як ви вибудуєте ваше спілкування найближчим часом.

Лев

День буде переповнений суцільними суперечностями. Хтось казатиме одне, а хтось зовсім протилежне. Вам потрібно робити так, як підказує серце. Не розривайтеся на шматки.

Діва

З самого ранку самопочуття Дів обіцяє бажати кращого. Не панікуйте. У світлі останніх подій може здатися, що ви таки піддалися небезпеці. Але насправді це звичайний занепад сил.

Терези

Нарешті ви дозволили собі відпочинок. Це дуже до речі у вашому випадку. Сьогоднішній день буде спокійним і без пригод.

Скорпіон

Ваша друга половина або близький друг явно потребує допомоги. Зверніть свою увагу на те, як він поводиться або що каже. Явно щось приховує або соромиться зізнатися.

Стрілець

Настав час змін. Вам давно треба змінити імідж або зачіску. Чого ви чекаєте? Сьогодні чудовий день. Ви відразу отримаєте новий приплив сил і емоцій. Дивно, як зовнішнє змінює людину всередині.

Козеріг

Сьогодні ввечері спробуйте налаштувати себе на позитивний лад, подивившись гарну кінокомедію. Це допоможе завтра вранці прокинутися в гарному настрої.

Водолій

Ваш різкий характер став відлякувати близьких. Візьміть свої емоції під контроль. Інакше почнуться конфлікти, які абсолютно безпідставні.

Риби

Сьогодні краще провести день спокійно. Поговоріть по щирості з другою половиною, обміркуйте ваші плани на подальше життя. Цього так не вистачає вашому партнерові.

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