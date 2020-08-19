StarLightMedia увійшла в ТОП-25 кращих роботодавців України

Медіагрупа StarLightMedia увійшла до рейтингу ТОП-роботодавців України «ТОП-100. Рейтинги найбільших», де посіла почесне 21-е місце. А Human Capital директорка Групи Людмила Довгоброд, згідно з рейтингом, визнана однією з найкращих HR-управлінців України. При оцінюванні роботодавців брався до уваги комплекс заходів, спрямованих на підтримку та розвиток команд, зокрема в період пандемії коронавірусу.

Із початком пандемії у StarLightMedia був розроблений комплексний план дій. Команда медіагрупи була швидко переведена на дистанційну роботу й забезпечена всіма необхідними засобами особистого захисту. Було відкориговано виробничі процеси, зокрема розроблено 10 золотих правил безпечної творчості та докладний протокол проведення зйомок, а також проєкт психологічної підтримки персоналу. Психологи Групи щодня консультують працівників онлайн і щомісяця проводять лекції про підтримку психоемоційного стану. Для допомоги в найскладніших життєвих обставинах діє Благодійний Фонд взаємодопомоги StarLight Hope.

Під час карантину в StarLightMedia почали реалізовувати проєкт дистанційної роботи Remote. Його мета – ефективна та комфортна робота в посткарантинній реальності, яка вже стала «новою нормою» життя. У рамках проєкту компанія на постійній основі запроваджує нову віддалену форму співпраці зі співробітниками. Особлива увага приділяється інтеграції remote-працівників у корпоративну культуру, гарантуванню їм усіх тих умов, що й для офісних співробітників, а також забезпеченню керівників інструментами управління змішаними командами.

Також експерти відзначили корпоративну програму підтримки батьківства «Зірочки». Вона діє в StarLightMedia і пропонує широкий спектр послуг: від безкоштовних курсів з підготовки до пологів і пільг на лабораторні дослідження для майбутніх мам до організації домашнього робочого місця з повним технічним забезпеченням. Ще один проєкт компанії, що привернув увагу авторів рейтингу, – Spring Booster. Це програма корпоративного MBA, реалізована в партнерстві з Deloitte Academy. У її рамках 55 керівників із команди лідерів змін протягом року, що складався з 9 модулів, навчалися й розробляли проєкти для розвитку StarLightMedia.

Михайло Царьов, генеральний директор StarLightMedia:

«Нові норми умов роботи й соціальної поведінки, продиктовані карантином, – особливий виклик для креативних індустрій. Здоров’я наших співробітників й учасників проєктів – той пріоритет, який ми не розмінюємо. Ми створюємо безпечні умови для роботи талановитих людей, що створюють історії, які надихають».

ТОП роботодавців та HR-управлінців формувався з трьох оцінок: голосування читачів на сайті Delo.ua (20%), думки експертного журі (60%) і редколегії (20%). У лонг-лист увійшли понад 140 компаній. Експерти й редколегія оцінювали позиціонування компаній на ринку праці, просування привабливого образу роботодавця, репутацію компаній, програми соціальної відповідальності та наявність освітніх програм.

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