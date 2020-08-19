Привітання з Яблучним Спасом: вірші та проза
Яблучний Спас відзначають 19 серпня 2020. Цей день вважається закінченням літа і початком підготовки до осені. Сьогодні обов’язково потрібно присвятити яблука, а також привітати своїх близьких і рідних зі святом. Шукайте варіанти привітань в матеріалі.
Привітання з Яблучним Спасом в прозі
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Вітаю з цим світлим і по-справжньому великим святом! Преображення Господнє наповнить ваші серця добротою, любов’ю і прожене всі негаразди! Це світле свято, що дарує надію та віру, тому насолодіться ним, як насолоджуєтеся свіжими серпневими яблучками!
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З Яблучним Спасом вітаю і бажаю світлого і праведного шляху. Нехай життя буде солодким і соковитим, як стигле яблучко, нехай буде лад в сім’ї, нехай Бог відведе всі недуги і хвороби, нехай радість і веселощі приходять в дім.
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Ось і настало світле, радісне і прекрасне свято – Яблучний Спас. Вітаємо всіх християн і бажаємо любові, добра, радості, щастя та успіхів. Здоров’я вам, вашим рідним і близьким. Всіх благ земних. Хай збудуться мрії і здійсняться всі ваші бажання. Всього найкращого. Зі святом!
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З світлим святом! Нехай Преображення Господнє наповнить миром і добром людські серця, а чистотою і світлом – їх помисли. Возрадуйся і насолоджуйся цим днем, і нехай освячене яблучко виконає твоє заповітне бажання.
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Вітаю вас з Преображенням Господнім і Яблучним Спасом! Бажаю, щоб у вашому житті Господь займав найголовніше і найпочесніше місце, щоб у ваших серцях яскраво горів вогонь любові і милосердя! Нехай ваші очі не втомлюються вивчати Слово Боже, серце співчуває хворим і сиротам, руки не втомлюються допомагати нужденним, а любові вистачає на весь світ, який створив і зберігає наш великий Творець – Ісус Христос.
Привітання з Яблучним Спасом у віршах
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Яблучний спас! В серці благодать розливається,
Добрі справи на землі починаються,
Смиренність і віра приходить до нас в серця
Яблучний спас! Бринить, співає моя душа!
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Розплели свої коси нареченої,
Розлилося вино по полях,
Кидає яблука Ісус зі сміхом
Яблуневий спас іде по дворах!
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Давайте дотримуватися заповітів
Церковні свята відзначати.
Щоб були щасливі наші діти
Не будемо ніколи грішити.
Преображення Господнє
З яблуками і медом зустрінемо,
І будемо два тижні скромними
І змінимо світ на краще!
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Вже постигли яблука у нашому садку,
До нас прийшов жаданий другий Спас,
Збираємо, радіємо врожаю,
Щоб було що відкласти про запас.
І кожне стигле яблуко з врожаю
Життєву і магічну силу має
Його потрібно в церкві освятити,
Щоб надало воно нам сили жити.
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У цей яблуневий серпень
Комори повні врожаю
Сонцем радісним зігріті,
Червоні яблука великі.
На долоньці у дитини
Сонечко лежить яскраве,
Біля яблуньок драбини –
В кошик яблучко духмяне!
Тож вітаю Вас зі Спасом,
Щастя зичу та добра,
Щоб серпневим поцілунком,
Теплою була Зима!
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Зустрічаймо дружно Спас
Яблуками й медом,
Вже приходить він до нас
Промінцями з неба.
Прохолодно вже в садах,
Хоч припікає й досі,
Зустрічаймо дружно Спас –
На порозі осінь.