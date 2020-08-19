Одним з найбільш складних життєвих етапів є розлучення. На жаль, багато пар до нього приходять, і причини того бувають абсолютно різні. Як бути, якщо з якоїсь причини сім’ю неможливо зберегти і розлучення не уникнути? Як його пережити? Детальніше розповіла психологиня і експертка проєкту «Таємниці ДНК» Тетяна Ларіна.

Частою помилкою жінок є переконання, що для щасливого сімейного життя необхідно облишити свої інтереси і присвятити себе повністю чоловікові та дітям. Ось найпоширеніші стереотипи, яких дотримуються жінки:

Ти повинна бути слабкою. Усі рішення ухвалює тільки він. Хороша дружина сидить вдома. Твоє життя = його життя. Стихія жінки — дім і нічого більше. У заміжньої жінки немає часу на подруг.

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Хоч би як чоловік забезпечував вас, завжди треба бути готовою до того, що в якийсь момент ситуація може змінитися. Плануйте свій розвиток, займайтеся улюбленою справою, досягайте поставленої мети. Якщо жінка приділяє весь свій час чоловікові, то згодом вона втрачає самоцінність та інтерес чоловіка до неї.

«Розлучення — це завжди маленька смерть. Це криза, пережити яку допоможе самодисципліна та підтримка фахівця», — стверджує Тетяна Ларіна.

Як пережити розлучення? ⠀

Дозвольте собі вихід емоцій — виплачтеся, виговоріться.

Намагайтеся більше гуляти в красивих місцях — парки, набережна, ліс — природа заспокоює.

Дивіться фільми зі щасливим кінцем.

Приділіть увагу медикаментозному лікуванню. За порадою звертайтеся до лікаря.

Читайте книги або статті з психології.

Приділіть увагу своєму тілу — масаж, басейн, спорт.

Пориньте у творчість. Через танець або малювання можна прекрасно висловлювати свої почуття.

Більше спілкуйтеся із зовнішнім світом. Заводьте нові знайомства, це допоможе вам не замикатися і уникнути співчуття від старих знайомих.

Коли ви будуєте якісні стосунки, запитайте себе: що буде, якщо з якоїсь причини цей чоловік не буде з вами? Вибирайте в першу чергу себе.

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