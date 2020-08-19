Гороскоп на 20 серпня допоможе кожному знаку правильно розподіляти свою енергію. Кому варто зосередитися на собі? А якому знаку і зовсім делегувати обов’язки? Детальніше читайте в матеріалі.

Овен

Настав час трохи відволіктися від робочих турбот. Зосередьтеся на своєму «я». Вам давно треба помедитувати, сходити на масаж або просто почитати книжку в тиші.

Телець

Для Тельців сьогоднішній день — це відкриття. Будьте прихильні до всього і всіх, і тоді всі сюрпризи цього дня виявляться приємними.

Близнюки

Близнюкам не варто сьогодні нічого брати в борг. День обіцяє вам негативну чужу енергетику. Тому краще обійтися без допомоги інших. Якщо вкрай щось буде необхідне, краще купіть це самостійно.

Рак

Усе зважити сьогодні буде особливо складно. Тому відкладіть ухвалення важливих рішень до кращих часів. Зірки обіцяють наступні дні більш сприятливими.

Лев

Як пройде цей день, залежить тільки від вас. Почніть його з чогось приємного, щоб на весь день зарядитися позитивом. Повільно снідайте, увімкніть улюблену музику і вдягніться красиво. Так ви дозволите позитивній енергії вас огорнути і наповнити цілком.

Діва

Ніщо не стоїть на місці, і сьогодні ви відчуєте на собі необхідність змін. Не суперечте собі. Беріться до нових занять якомога впевненіше і швидше.

Терези

Вас постійно переслідують тривожні думки. Це свідчить про те, що ви втомилися і хочете просто абстрагуватися від усього і всіх. Зробіть це. Кожній людині потрібно часом побути на самоті.

Скорпіон

Енергія Скорпіонів сьогодні шалена. Здається, що вам під силу вирішити навіть найскладніші завдання. Скористайтеся цим моментом.

Стрілець

Стрільцям сьогодні усміхнеться удача. Візьміться за справу, яку відкладали. Якщо не сьогодні, то коли?

Козеріг

Зірки випробовують вас на терплячість. Сьогодні не можна поспішати ні в чому, адже якщо поспішите, то насмішите всіх навколо.

Водолій

Зосередьтеся на тому, що вас попросили зробити. Повірте, це не залишиться непоміченим. Людина вам добре за це віддячить. Ба більше, ви зміцните свої взаємини.

Риби

Спробуйте делегувати справи. Самі ви все точно не встигнете. Позбавтеся від настирливої ідеї робити все самостійно.

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