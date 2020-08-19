«Доктор Хаус»: що станеться в 21 і 22 серіях (анонс)

Сьогодні о 23:00 на телеканалі СТБ вийдуть 21 і 22 серії фільму «Доктор Хаус». Головний герой ― геніальний діагност, що володіє сильною натурою, часто порушує загальноприйняті норми і обстоює свої принципи лікування. Хаус очолює діагностичне відділення в навчальній лікарні. Через деякі особливості характеру його не можна назвати улюбленцем пацієнтів і колег ― він замкнутий, різкий і цинічний, схильний до бунтарства й мізантропії, але при цьому він профі. Що ж станеться в 21 і 22 серіях фільму «Доктор Хаус»?

У 21 серії до Хауса в лікарню приходить його колишня подруга Стейсі з проханням вилікувати чоловіка. Хаус ― її остання надія, тому що ніхто не вірить у невловиму хворобу Марка. А Кадді просить Хауса замінити хворого лектора і виступити перед студентами. Хаус розповідає про трьох пацієнтів, які потрапили в лікарню через болі в нозі, і пропонує поставити їм діагноз.

Щоб доставити Марка, чоловіка колишньої подруги, в клініку Принстон-Плейнсборо, Хаусу доводиться приспати його. Стейсі впевнена, що з Марком щось не так, але єдиний його симптом ― болі в животі ― не схожий на симптом небезпечної хвороби. А сам Марк вважає, що Хаус намагається вбити його. Хаус збирається піти у відставку, але Кадді заважає цьому, чим дуже допомагає найкращому лікарю клініки.

У ролях: Г’ю Лорі, Ліза Еделстайн, Омар Еппс, Роберт Шон Леонард, Дженніфер Моррісон, Джессі Спенсер, Боббін Бергстром, Пітер Джейкобсон, Олівія Вайлд та ін.

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