Гороскоп на 19 серпня 2020 року допоможе кожному знаку зодіаку правильно розподілити свої сили. Кому час налаштувати себе на робочий лад і зробити акценти на правильні речі? Читайте детальний астропрогноз на 19 серпня від експертів СТБ.

Овен

Щось дивне відчуваєте? Емоції часом переповнюють? Можливо, ви таки закохалися. Не варто пригнічувати амурні переживання, адже вони прекрасні. А Овнам, які у стосунках, варто бути уважнішими до таких почуттів. Вас переслідує нова хвиля романтики.

Телець

Не допускайте думки про те, що вас забули. Насправді кожна людина може загрузнути у справах. Краще зателефонуйте самі. Ба більше, не соромтеся проявляти знаки уваги і турботу.

Близнюки

Життя піднесло з самого ранку приємний сюрприз? Це ще не все, ось побачите! Не пропускайте телефонних дзвінків, будьте більш відкриті до пропозицій. Сьогодні на вас чекає вдалий день.

Рак

Сьогодні ви відчуваєте цілковиту апатію. Та зірки рекомендують зібратися і не розкисати. Більше позитивного настрою — і всі біди підуть самі собою. Черпайте гарний настрій у спілкуванні з близькими.

Лев

Сірі будні призвели до чергової депресії, але вона швидко покине ваш дім. Приготуйте смачну вечерю через “не хочу”. Зараз не хочеться братися за справи, однак варто з чогось починати, щоб не закритися в собі до кінця літа.

Діва

Сни можуть розповісти більше. Детальніше розберіть те, що побачили. Ваша свідомість щось хоче донести, чого ви поки явно не помічаєте.

Терези

Мінливий настрій — не привід зриватися на інших. Ваші близькі не заслуговують на таке ставлення. Не грубіть, адже незабаром будете шкодувати і просити вибачення.

Скорпіон

З самого ранку ваша наполегливість лише відлякує людей. Сьогодні Скорпіонам може здатися, що вони можуть усе. Однак це не зовсім так. Впевненість у собі і надмірна самовпевненість — різні речі.

Стрілець

Стрільцям необхідно себе поберегти. Перестаньте так халатно ставитися до свого здоров’я. Більше відпочивайте, не беріть на себе чужі проблеми. Дайте організму відпочити.

Козеріг

Козероги давно хотіли завести домашню тварину, змінити роботу, зробити іншу зачіску. Час діяти! Сьогодні зірки обіцяють вам хороші зміни, про які ви будете ще дуже довго згадувати з усмішкою.

Водолій

Любов вилікує навіть розбите серце. Відкрийте себе чомусь хорошому, не варто бачити світ тільки в темних барвах. Любов до кіно, музики, роботи, прогулянок. Згадайте сьогодні все, до чого небайдужі, і беріться за справу.

Риби

Риби зависли на місці. Весь час щось плануєте і щоразу відкладаєте. Краще змусьте себе зробити перший крок, і ви самі здивуєтеся, як справа піде в бік успіху.

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